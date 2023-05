Voilà pourquoi le PSG ne doit pas se séparer de Neymar

08 Leon GORETZKA (bay) - 10 NEYMAR JR (psg) during the UEFA Champions League, Round of 16 match between PSG and Bayern Munich at Parc des Princes on February 14, 2023 in Paris, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

Après une nouvelle saison décevante, Neymar comme la direction du PSG seraient ouverts à un départ du Brésilien. Mais est-ce vraiment une bonne idée pour le club de la capitale ?

Verra-t-on un jour Neymar enchaîner les arabesques sur un terrain de Premier League ? La probabilité, peu élevée ces derniers temps – et pas seulement parce que le coup de rein du Brésilien ne fait plus aussi mal – est quelque peu remontée ces dernières heures. L’Equipe annonce en effet que le PSG serait entré en discussions avec Manchester United pour un possible transfert de son n°10 cet été, tandis que Chelsea et Newcastle sont également cités. Une situation née des récentes tensions autour du cas du joueur, une énième fois blessé cet hiver et visé par certains supporters désireux de le voir prendre ses cliques et ses claques. Mais Paris ne ferait-il pas une grosse bêtise en se séparant du joueur le plus cher de l’histoire, en particulier cette année ?

Virer Neymar, mais pour faire jouer qui ?

Rééquilibrer un effectif aussi bancal et conçu uniquement pour mettre en valeur ses trois stars apparaît comme une nécessité dans la capitale. En revanche, se séparer de deux têtes de gondole sur trois lors du même mercato semble particulièrement risqué, surtout quand la troisième pourrait être en fin de contrat dans à peine un an. On oublie bien vite que d’août à novembre, l’ Auriverde a traversé la plus longue période faste de sa carrière parisienne. Les mauvaises langues diront qu’il se préparait surtout en vue de la Coupe du monde, mais son impact dans le jeu des Rouge et Bleu reste indéniable. « C’est un handicap pour l’équipe, on parle d’un joueur qui a marqué dix-sept buts et marqué onze passes décisives depuis le début de la saison. Quand je lis que tant mieux, non , se fâchait Christophe Galtier début mars au moment de le voir passer sur le billard. Depuis que je suis au club, c’est un joueur qui a toujours été très professionnel, qui a eu une période post-coupe du monde difficile. Est-ce que l’équipe est plus équilibrée ? Oui, de par le profil des milieux de terrain. Mais avoir Neymar dans l’effectif est un atout supplémentaire sur le plan offensif. » …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com