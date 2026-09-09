Voici pourquoi Thierry Henry vote Kylian Mbappé pour le Ballon d'or

Le maître et ses élèves. Présent sur le plateau de l’émission CBS Sports Golazo en cette semaine de Ligue des champions, T hierry Henry a été interrogé sur la désignation du prochain Ballon d’or puisque c’est le sujet à la mode.

Pour l’ancien attaquant d’Arsenal, l’identité du lauréat ne fait aucune doute. Le trophée doit être pour Kylian Mbappé : « Les gens vont me dire qu’il n’a rien gagné mais je pense que c’est déjà arrivé dans l’histoire. Certaines personnes devraient faire des recherches à ce sujet, pour remarquer que des vainqueurs du Ballon d’or l’ont remporté sans gagner l’année précédente. Voyez ce qu’il a accompli individuellement : meilleur buteur de la Ligue des champions, de la Liga et de la Coupe du monde. » …

MB pour SOFOOT.com