Voici pourquoi il faut aller voir Moulin au cinéma

Après De Gaulle, Napoléon ou Astérix, voilà que le cinéma nous offre un énième biopic sur un grand personnage de la tout aussi immense histoire française : Moulin. Choix étonnant, mais c’est vrai que l’ancien gardien de Sainté méritait bien son film. Voici, en exclusivité, le scénario, garanti sans roman national.

Introduction : l’enfance

Ouverture : un jeune garçon (interprété par Simon Boublil) pleure dans les bras de ses parents. « Il faut y aller, maintenant, Jessy » , dit le papa. Un flashback nous envoie dans les premiers pas de Jessy Moulin, aux Tourrettes, dans la Drôme provençale. D’abord attaquant, il passe gardien, ce qui offre quelques belles séquences de plongeon. Le gamin est heureux, son visage s’illumine à chaque arrêt sur les terrains trop secs et ses séances de tirs au but le mettent rapidement en valeur. Avec ses trois frères, il voit défiler les années 90 en un clin d’œil, porté par l’insouciance. Un montage dynamique au rythme de J’t’emmène au vent permet d’offrir un premier acte feel good .

Mais voilà, le couperet tombe : à 13 ans, Jessy doit quitter son foyer familial chéri pour rejoindre L’Étrat, le centre de formation de l’AS Saint-Étienne. (Filtre gris + pluie.) Il fait froid dans le Forez, les premières semaines sont laborieuses, le gamin doute, il est à deux doigts d’abandonner. Une séquence émotion le montre, seul dans sa chambre, après une nouvelle journée à sécher les cours et ses larmes. Puis, Nicolas Bertrand (Milo Machado-Graner), le frère de son meilleur ami, rentre et le met face à ses responsabilités : « Nous voudrions tous être à ta place, réalise ton rêve ! »…

Ceci est une pure fiction et n'hésitez pas à aller voir Moulin, le vrai film, en salles, il paraît que c'est bien.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com