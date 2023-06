Voici (peut-être) le nouveau maillot de Kylian Mbappé !

Toni Kroos va être content : le prochain maillot domicile du Real Madrid ne ressemble pas un polo, donc il ne pourra pas critiquer le col.

Le club espagnol et adidas sont revenus à un format plus classique avec un col V pour la nouvelle mouture du kit domicile. Aucune raison que les fans n’aiment pas ce maillot puisqu’il reprend tous les grands classiques et la simplicité qui font la beauté du maillot madrilène : il est blanc, quoi. On note quand même les bandes bleues sur les flancs, ainsi que sur le col et les manches, avec un peu de doré par ci par là. Le vrai détail qui fera plaisir aux puristes de la maison blanche, c’est l’inscription Hala Madrid au niveau de la nuque, une première historique. Autant le dire, s’il n’y a aucune prise de risque, c’est encore une réussite pour le Real.…

Le titre de la brève présent en page d’accueil est une fiction. Toute ressemblance avec des faits qui pourraient s’avérer réels a l’avenir serait purement fortuite.

PM pour SOFOOT.com