Voici 10 histoires de petits ponts mythiques

Le petit pont est de loin le dribble le plus kiffant du football. Et ce, depuis la nuit des temps. La preuve avec ces 10 anecdotes qui vous passeront entre les jambes.

Malgré son nom à faire des entrechats, Bill Elliott est journaliste. Ce 13 octobre 1976, avant une rencontre entre les Pays-Bas et l'Irlande du Nord comptant pour les éliminatoires du mondial 1978, il prend cinq minutes pour échanger avec George Best.Après cinq minutes de jeu, le Nord-Irlandais reçoit le ballon, élimine trois Bataves et file vers Cruyff plutôt que vers le but. Best met un petit pont au numéro 14, récupère le ballon et cavale les bras levés vers le ciel. Si la rencontre s'achève sur le score de 2-2, ce jour-là, Best a bien battu Cruyff. Le héros du jour en a même profité pour glisser le ballon entre les jambes de l'autre Johan, Neeskens. C'est donc ça, leToujours en octobre 1976, un gamin de 15 ans, Diego Armando Maradona, remplace Ruben Anibal Giacobetti à la pause d'un Argentinos Juniors-Club Atlético Talleres. Ses grands débuts professionnels. Premier adversaire à se frotter au Pelusa, Juan Domingo Cabrera encaisse un petit pont en guise de salutation. Pourtant, il faut attendre vingt-cinq ans pour que cette anecdote soit officialisée par un journaliste du Grafico. Découverte par hasard, une photo de Maradona en train de mettre un petit pont à un adversaire est envoyée par fax à Cuba, où vit alors l'Argentin. Qui se montre formel : "" Capitaine d'Argentinos à l'époque, Roberto Pellerano se rappelle les matchs qui ont suivi : "