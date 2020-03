Vivien Bodycote : "Mon esprit est toujours occupé par mon prochain tatouage"

À 62 ans, Vivien Bodycote est la plus grande fan au monde de José Mourinho. Pour le prouver, cette ancienne assistante d'éducation a décidé de consacrer son corps à l'entraîneur portugais. Et après plus de trois ans d'idylle à distance, la voilà avec 38 tatouages du Special One sur la peau. Entretien indélébile avec une groupie que rien n'arrête.

"J'ai déjà fait des apparitions dans plusieurs magazines, j'ai été approchée par plusieurs agences de mannequins. J'ai toujours eu la volonté d'être sous le feu des projecteurs."

Un jour, j'ai entendu dire qu'un type était surnommé. Puis quand il est arrivé au Royaume-Uni, je l'ai vu lors de sa présentation aux médias. Il a rapidement fait l'objet de critiques injustes, je pense que les médias tentent d'oublier de quoi il est capable et que c'est un vrai gagnant. Il a été traité de manière très injuste, en particulier par Manchester United. Je n'ai jamais été une supportrice de Manchester United, mais j'ai évidemment soutenu le club quand il en est devenu le manager et je l'ai défendu contre toutes les critiques. J'étais assez heureuse quand il est devenu manager des. Évidemment, maintenant je le suis à 100% et je suis une supportrice de la familleOui, j'ai hâte de poursuivre ma carrière.J'ai déjà fait des apparitions dans plusieurs magazines, j'ai été approchée par plusieurs agences de mannequins pour continuer cette trajectoire. Tout est bon pour la poursuivre si j'en ai l'occasion, car j'ai toujours eu la volonté d'être sous le feu des projecteurs. L'âge n'est qu'un chiffre, donc quoi qu'il m'en coûte, je suis prête à foncer avant d'être trop vieille pour le faire.Je crois que c'était il y a environ trois ans et demi. Je prévois déjà de faire un autre tatouage dans un avenir très proche. Je n'ai pas encore décidé quoi, mais il y en aura prochainement un autre et plus encore. Rien ne m'arrête ! En revanche, je n'en aurai jamais sur le visage. Je ne pense pas que ce soit approprié, surtout à cause de mon âge et parce que je suis une femme. Mais n'importe où ailleurs sur mon corps, c'est acceptable.