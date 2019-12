Vive polémique après les propos de Jean-Luc Mélenchon sur le Crif et la défaite de Jérémy Corbyn aux élections britanniques

Après Christophe Castaner et Jean-Michel Blanquer notamment, c'est au tour d'Aurore Bergé de dénoncer les propos du leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon à l'encontre du Crif.

Jean-Luc Mélenchon le 9 décembre 2019 à Bobigny. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"En attaquant le Crif, on attaque ceux qui luttent contre l'antisémitisme". La porte-parole de LREM a accusé lundi 16 décembre La France insoumise d'avoir un "problème avec l'antisémitisme". En cause, les attaques de Jean-Luc Mélenchon qui s'en est pris vendredi au Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) , commentant dans un billet de blog la défaite des travaillistes aux élections britanniques. "Il y a un problème avec l'antisémitisme depuis longtemps au Labour (...) et je pense que La France insoumise est atteinte par la même chose", a dénoncé la députée des Yvelines au micro de Sud Radio.

"Ça fait 48 heures que tous les dirigeants de la France insoumise se relayent pour attaquer le Crif, c'est-à-dire attaquer une association qui lutte dans notre pays contre l'antisémitisme. Donc à un moment, en attaquant le Crif, on attaque ceux qui luttent contre l'antisémitisme et je trouve que c'est assez insupportable de la part de Mélenchon", a déploré Aurore Bergé.

"Des relents d'antisémitisme"

Le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau a estimé pour sa part que Jean-Luc Mélenchon "devrait clarifier ses propos", car "il y a quelque chose de flou : je ne vois pas du tout le lien entre une défaite électorale en Grande-Bretagne et le Crif", a-t-il dit sur Radio Classique. "Cette façon d'alimenter par des sous-entendus parfois quelque chose qui relève en sous-jacent - je ne dis pas que Jean-Luc Mélenchon e st dans cette catégorie - des relents d'antisémitisme est toujours dangereux" , a-t-il ajouté.

Jean-Luc Mélenchon avait évoqué le Crif dans un post sur la défaite historique du travailliste Jeremy Corbyn, accusé pendant la campagne de manque de fermeté face à l'antisémitisme au sein du parti travailliste. "Retraite à points, Europe allemande et néolibérale, capitalisme vert, génuflexion devant les ukases arrogants des communautaristes du Crif : c'est non" , y écrit le chef de file de la France insoumise (LFI).

"Quel lien existe-t-il entre le Crif et les élections britanniques ?"

Il y explique que Jeremy Corbyn a "passé son temps à se faire insulter et tirer dans le dos", y compris dans son propre camp, et a "dû subir sans secours la grossière accusation d'antisémitisme à travers le grand rabbin d'Angleterre et les divers réseaux d'influence du Likoud (parti d'extrême droite de Netanyahou en Israël)". "Au lieu de riposter, il a passé son temps à s'excuser et à donner des gages. Dans les deux cas il a affiché une faiblesse qui a inquiété les secteurs populaires".

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a dénoncé samedi les "propos inadmissibles" du patron de LFI Jean-Luc Mélenchon. Ceux-ci "relèvent d'un amalgame aussi choquant que surprenant : quel lien existe-t-il entre le Crif et les élections britanniques ?" , note le président du CRIF, Francis Kalifat, dans un communiqué publié samedi soir sur Twitter, en estimant que Jean-Luc Mélenchon "tombe dans une dérive complotiste qui en dit long sur l'évolution de sa pensée". Selon lui, ces propos "inadmissibles" sont "inspirés d'une rhétorique vichyste du complot juif".

"Castaner l'éborgneur"

Plusieurs ministres, dont ceux de l'Intérieur Christophe Castaner et de l'Education Jean-Michel Blanquer, ont eux aussi fustigé ces déclarations. Christophe Castaner a dénoncé samedi sur Twitter des propos "choquants et inappropriés à notre débat républicain". "La haine et le complotisme se nourrissent de sous-entendus douteux et de préjugés nauséabonds. La République est toujours plus forte quand elle est rassemblée", a-t-il ajouté.

"Castaner l'éborgneur bave de vieilles ficelles de politiciens en déroute : l'insinuation pour mendier des soutiens communautaires. Qui sème la haine sinon la violence qu'il organise ?", a répliqué Jean-Luc Mélenchon sur Twitter.

"Jean-Luc Mélenchon doit s'expliquer"

"C'est ignoble, il n'y a pas d'autres mots. Quand j'ai lu ça je n'en ai pas cru mes yeux", a déclaré dimanche sur RTL le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer.

Ces propos "sont gravissimes" parce qu'ils "laissent entendre qu'on pourrait imputer une défaire politique, celle de Jeremy Corbyn, à des réseaux juifs", a déclaré le secrétaire d'Etat à la Jeunesse, Gabriel Attal, sur Radio J. Selon lui, "Jean-Luc Mélenchon doit s'expliquer" sur ces propos "inacceptables" car ils peuvent rappeler les "thèses infamantes" de l'antisémitisme des années 1930.