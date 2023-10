Vitinha, retour à l’équilibre

17 VITINHA (psg) during the UEFA Champions League, match between Paris Saint-Germain and Borussia Dortmund at Parc des Princes on September 19, 2023 in Paris, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Après trois matchs joués avec seulement deux milieux – pour une seule victoire – Paris était de retour en 4-3-3 à Rennes. Malgré sa position volontairement haute sur le terrain, Vitinha apporte un certain équilibre à la bande de Luis Enrique.

Luis Enrique avait beau avoir clamé jusque dans la zone mixte de St James’ Park que son choix d’aligner quatre attaquants face à Newcastle puis de ne pas toucher à son système en cours de match était le bon, sa composition d’équipe quatre jours plus tard à Rennes ressemblait à un aveu du contraire. Pour défier les Rouge et Noir, le technicien espagnol a relancé un trio qui a tenu la barque de l’entrejeu tout au long du début de saison, avec Vitinha de retour dans le XI. Si cette marche arrière – et la prestation positive des Parisiens – ne signe pas l’arrêt de mort du 4-2-4 pour un PSG qui se cherche encore, elle interroge forcément sur l’avenir tactique du club de la capitale.

Le missile est lancé

Depuis les premières minutes de la saison, le milieu de terrain de ce Paris Saint-Germain nouvelle version attire de nombreux regards. Marco Verratti parti, Manuel Ugarte justement loué pour ses premières prestations au pied de la Tour Eiffel ou encore Warren Zaïre-Emery et sa précocité bluffante se sont retrouvés au cœur de l’attention. Troisième larron de cet entrejeu, Vitinha n’aura pourtant pas du tout été en reste, très à l’aise dans cette position haute sur le terrain côté gauche réclamée par Luis Enrique pour assurer la largeur de son équipe et offrir davantage de libertés à Kylian Mbappé. C’est d’ailleurs dans cette optique que l’ancien coach du Barça a tenté de refiler ce rôle à un pur ailier, Barcola ou Kolo Muani lors des derniers matchs.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com