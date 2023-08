Vitinha, enfin droit au but

Pour retourner la situation face au Pana après la défaite à l’aller, l’OM peut compter sur le réveil de son buteur portugais. Décisif face à Reims, le Vitinha nouveau est arrivé. Confirmation ce soir, promis.

« C’est un attaquant de classe européenne. » Irrité après la défaite des siens au Vélodrome samedi, Will Still, l’entraîneur de Reims, n’a pourtant pas versé dans la mauvaise foi au moment d’évoquer Vitinha, auteur du but vainqueur pour l’OM, après avoir passé son match à martyriser Yunis Abdelhamid, pourtant l’une des valeurs sûres du championnat. Mais en ce tout début de saison, après une préparation convaincante, le visage du jeune Portugais a changé. Fini le regard perdu, empli de doutes, Vitinha a retrouvé la flamme et, à l’heure d’un match retour mal embarqué face au Panathinaïkos, il pourrait bien être le sauveur attendu par l’OM.

Un été pour s’acclimater

Face au Stade de Reims, Vitinha n’a pas seulement donné la victoire aux siens. Pour la première fois depuis son arrivée le 31 janvier dernier, le plus gros transfert de l’OM a apporté des réponses concernant les attentes autour de lui, et ce alors que l’on commençait à parler de prêt à son sujet, histoire d’aller s’aguerrir. Auteur de deux buts de véritable attaquant (dont un refusé pour hors-jeu et un validé pour cause de non-hors-jeu), le Portugais a surtout séduit par sa combativité, son jeu dos au but et sa présence dans la surface, à l’image de sa réalisation, sur un ballon loin d’être gagné face à Abdelhamid. Une prestation aboutie, largement perfectible certes, mais qui a convaincu Marcelino : « Il a fait un très bon match. Il a eu beaucoup de travail, il a été très bon dans ses mouvements, intéressant sans ballon, a eu une grande présence dans la surface adverse. » Bonhomme qui carbure à l’affectif, Vitinha tient enfin un match clé sur lequel s’appuyer, après des débuts hésitants à l’OM pour celui qui n’avait, jusque-là, jamais quitté le nord de son Portugal natal.…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com