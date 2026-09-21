Vitinha donne de la force à l'OM

Ce n’est vraiment plus ce que c’était la rivalité OM-PSG. Après Luis Enrique qui avait rendu hommage à Bruno Genesio à la suite du Classique ( « On a vu un très bel OM, comme ils ont défendu… Ils ont un grand entraîneur et je suis sûr qu’ils vont s’améliorer ») , c’est au tour de Vitinha de se montrer positif envers les Phocéens. « C’est toujours très difficile de jouer ici , a-t-il déclaré en zone mixte après le match. Marseille est une bonne équipe, ça s’est vu ce soir. »

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LP pour SOFOOT.com