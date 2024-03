Vitinha : de joueur étriqué à chouchou d'Enrique

Buteur ce dimanche lors de la victoire facile du PSG à Montpellier (2-6), Vitinha s’affirme depuis quelques semaines comme le véritable patron du milieu parisien. Adoré par Luis Enrique, il incarne parfaitement la vision de l’entraîneur parisien.

Le 8 mars 2023, Vitinha frustrait des milliers de Parisiens, en décochant une frappe molle dans la surface de l’Allianz Arena, laissant à Matthijs de Ligt le temps de dégager sur sa ligne, et d’empêcher le PSG de revenir dans ce huitième de finale de Ligue des champions. Cette saison, le Portugais a réglé la mire, et la puissance. Après Rennes et Monaco, c’est Montpellier qui a fait les frais de la précision de l’ancien de Porto en dehors de la surface, ce dimanche lors de la victoire sans appel du PSG à la Mosson (2-6). « Je sais que j’ai une bonne frappe, je tire bien, il faut tirer plus » , a-t-il expliqué au site internet du PSG après ce succès. Mais il ne faut pas résumer la prestation de Vitinha à ce but, son sixième de la saison, qui fait de lui le deuxième meilleur buteur du club en Ligue 1, à égalité avec Randal Kolo Muani, et Gonçalo Ramos. Depuis plusieurs semaines, il s’est affirmé comme le véritable patron du milieu parisien, et des systèmes de Luis Enrique.

Un rebond en fin d’année

En concurrence avec Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery en début de saison, Vitinha avait payé l’expérimentation de son entraîneur d’aligner seulement deux milieux, et quatre véritables attaquants. Un coup tactique testé lors d’un Classique face à Marseille (4-0), où le Portugais n’avait donc pas été titulaire, alors qu’il sortait d’une énorme prestation face au Borussia Dortmund en Ligue des champions (2-0). De quoi susciter de l’incompréhension chez l’ex- Portista , comme l’avait dévoilé Enrique fin décembre à PSG TV : « Je me souviens qu’il s’est approché de moi dans le vestiaire, en me disant : “Quelque chose ne va pas ?” Je lui ai dit : “Non non, rien.” » C’est justement fin 2023 qu’il a repris et conquis une place de titulaire indiscutable, aidé par la blessure de Zaïre-Emery avec les Bleus.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com