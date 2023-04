Vitinha, c'est parti !

Muet depuis son arrivée sur la Canebière, Vitinha est sorti de sa tanière ce dimanche soir en plantant un doublé face à l’ESTAC. Malgré la faiblesse adverse, sa prestation n’augure que du bon, et l’OM pourrait bien s'en remettre à lui pour le sprint final.

Il avait d’abord été envoyé au casse-pipe le 5 février dernier, cinq jours seulement après son arrivée, dans une nuit où l’OGC Nice avait glacé le Vélodrome. Sorti à la mi-temps ce soir-là, Vitinha avait, semble-t-il, perdu en partie la confiance de son entraîneur, qui s’était ensuite passé de lui dans ses compositions pour ne lui offrir que des bouts de matchs. Pas facile donc d’entrer dans le moule dans ces conditions, avec l’étiquette d’une recrue à trente millions d’euros collée à la peau, et une impatience grandissante venue des tribunes. Remis en question ces derniers jours, Igor Tudor a alors choisi de dégainer à nouveau la carte Vitinha de son chapeau ce dimanche soir, lors de la réception de Troyes au Vélodrome. Et bien lui en a pris, puisque le transfuge de Braga s’est offert ses deux premiers buts sous la tunique olympienne, permettant à sa troupe de regagner la place de dauphin du PSG.

Un soulagement et des sourires

Jusque-là maladroit dans son aventure phocéenne, le Portugais ne s’est cette fois pas posé mille questions : sur son premier ballon exploitable, il a profité des largesses défensives de l’ESTAC pour ajuster un Gauthier Gallon abandonné par sa ligne devant lui. On a alors senti un soulagement immense pour le buteur, qui attendait terriblement ce moment, et a ensuite pu se libérer sur le pré. Très présent dans le jeu de son équipe, il a notamment été plus inspiré qu’un Alexis Sánchez moins tranchant qu’à l’accoutumée. Dans tous les bons coups, c’est assez logiquement qu’il a été récompensé en voyant le cuir revenir dans ses pieds à la suite d’un coup de casque de Kolašinac et en n’ayant plus qu’à le pousser au fond des cages auboises.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com