Vitinha a encore la dalle

Vitinha a aussi faim qu’un CE1 quand il y a des frites à la cantine. Après avoir disputé 28 minutes contre Manchester United en match amical, le milieu de terrain portugais disputera son premier match officiel de la saison 2026/2027 ce mercredi contre Aston Villa en Supercoupe d’Europe . Déjà double vainqueur de la Ligue des champions, Vitinha a assuré en conférence de presse ce mardi, « qu’on a aussi faim pour plus de titres, plus de matchs, plus de trophées.»

Plus ? Vitinha n’a que ce mot à la bouche

Dans des propos rapportés par Le Parisien , le numéro 17 du PSG ajoute « qu’on en veut plus . » « On sait que c’est difficile. Mais on va tout faire pour arriver à faire plus. Comme a dit le coach, il faut oublier ce que l’on a déjà gagné et se concentrer sur le futur. Vouloir toujours plus.» À l’aube de sa cinquième pige dans le club de la capitale, l’ancien de Wolverhampton est aussi « conscient du roller-coaster qu’est une saison.» …

MBC pour SOFOOT.com