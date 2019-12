Visites d'entreprise : le confiseur Kubli ouvre ses portes pour «valoriser les équipes»

Dans l'atelier bruyant, rempli de machines centenaires, un ouvrier costaud protégé par des gants épais transporte la « venue », cette pâte de 40 kg de sucre et de sirop de glucose. Il la pose sur une table en fonte, sur laquelle elle sera refroidie de 140 à 80 degrés, pour la travailler. A l'ancienne, l'ouvrier lisse la pâte avec son tablier. Seront ensuite intégrés des arômes, de l'acide citrique (naturel) pour réveiller le goût, avant que ce mélange ne soit transformé en longs serpentins qui seront coupés, puis enveloppés dans des papillotes. LIRE AUSSI > Un Guide du routard pour découvrir... des entreprisesEn bout de chaîne, les bonbons partiront pour l'enseigne Métro, Auchan, mais aussi Fortnum & Mason, une très chic enseigne de thé londonienne, ou encore conditionnés dans des boîtes tour Eiffel pour être vendus à Disneyland. Les étudiants en école de commerce qui visitent le site ce jour-là posent moult questions, depuis le pourcentage de déchets jusqu'au taux de TVA.« Avant, on avait honte de nos usines. C'était Zola »Voilà dix ans, quasiment jour pour jour, que Gilles Duault, ancien commercial dans le yaourt puis la charcuterie, s'est lancé en rachetant Kubli, une PME de 25 salariés basée à Morangis (Essonne). A l'époque, la société, créée en 1900, perd de l'argent. En quelques années, il la redresse. Kubli, avec ses 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, est désormais bénéficiaire, et produit 500 t de dragées, berlingots, feuilletés aux cacahuètes et autres bonbons à la violette.Il y a cinq ans, ce patron passionné a décidé de montrer les coulisses de sa fabrique, que ce soit à des adultes, des enfants fourmillant de questions, ou à des ados rechignant à mettre la charlotte pour la visite. Certes, les ventes dans la petite boutique, à la fin du parcours, rapportent 15 000 euros par an. Mais là n'est pas l'essentiel : « cela permet aussi de valoriser ...