Visite au Brésil et au Chili du ministre français chargé du commerce extérieur

Olivier Becht, le ministre délégué chargé du commerce extérieur, se rendra au Brésil et au Chili la semaine prochaine, deux partenaires commerciaux de poids de la France, a annoncé jeudi la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Ce sera sa "première tournée en Amérique latine", a précisé Anne-Claire Legendre, ajoutant que le ministre serait au Brésil les 5 et 6 juin et au Chili les 7 et 8 juin.

"S'agissant du Brésil, notre objectif est de renforcer les liens entre les secteurs privés français et brésilien", a-t-elle poursuivi lors d'un point presse, soulignant que ce pays était la deuxième destination des investissements directs étrangers français parmi les pays émergents.

Quelque 39 entreprises du CAC40 y sont présentes, a-t-elle également noté.

Olivier Becht évoquera notamment avec les responsables brésiliens les négociations sur l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay).

L'UE et le Mercosur ont conclu un accord commercial en 2019, après plus de vingt ans de négociations complexes, mais celui-ci n'a pas été ratifié en raison notamment des préoccupations européennes sur les politiques environnementales de l'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).

Au Chili, 3e partenaire de la France en Amérique latine, Olivier Becht sera accompagné d'entreprises françaises des secteurs de l'environnement et des transports publics.