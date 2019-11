Visa refusé, intimidation... Journaliste en Algérie, un sport de combat

Cette date, toute la presse internationale l'a cochée sur son agenda. Un peu plus de neuf mois après le début de la contestation citoyenne en Algérie, le dimanche 12 décembre sera celui du retour aux urnes.Il s'agira de choisir le successeur du président Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission en avril dernier après 20 ans de pouvoir en solitaire. Mais les journalistes français seront-ils les bienvenus dans les bureaux de vote ? Plusieurs rédactions craignent que non, au vu du refus systématique que leur oppose le consulat d'Algérie depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. Le silence comme refus, au Parisien comme ailleursD'après nos informations, le service Afrique du Monde a ainsi vu toutes ses requêtes ignorées depuis février 2016. Même sort depuis avril dernier pour les équipes de Quotidien, le programme d'infotainment de TMC. « Ils ne motivent pas le refus et ignorent simplement la demande », nous confirme le journaliste Azzeddine Ahmed-Chaouche, qui s'apprête à retenter sa chance. CHAOUCH EXRESS Ce soir, on revient sur les manifestations en Algérie. @Azzahmedchaouch a interrogé le fondateur d'un grand quotidien du pays qui nous explique pourquoi les journalistes ne sont pas les bienvenus sur place #Quotidien pic.twitter.com/D19EWScGxy-- Quotidien (@Qofficiel) November 5, 2019 Au moins trois reporters du Parisien ont également été confrontés à ce silence. Et cela même quand il n'était pas question à proprement parler d'actualité politique. Impossible ainsi d'aller couvrir la béatification des Moines de Tibérine. Contacté, le consulat d'Algérie n'a pas répondu à nos sollicitations. « Le ministère des Affaires étrangères a convoqué plusieurs de mes sources »Cette défiance des autorités algériennes auprès des médias français ne date pas du soulèvement du 16 février 2019. Deux ans plus tôt, neuf journalistes avaient été blacklistés du déplacement d'Emmanuel ...