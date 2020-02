Visa à points : le patronat britannique redoute une pénurie de main-d'?uvre

Le gouvernement de Boris Johnson vient de publier son plan pour un nouveau système d'immigration à points. Prévu pour une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2021, il autorise les citoyens étrangers à venir travailler dans le pays à condition d'obtenir 70 points selon des critères définis. Seront pris en compte des éléments comme la maîtrise de l'anglais, le haut niveau de qualification ou encore le fait de se faire sponsoriser par une entreprise approuvée par le système. Si la CBI (Confederation of British Industry), le principat syndicat patronal, a accueilli de façon positive certaines mesures, d'autres lui font craindre un manque de main-d'?uvre qui pourrait être catastrophique dans des secteurs comme l'agriculture ou les métiers de la restauration.Lire aussi Négociations du Brexit : les Anglais tirent les premiersLa Fédération des petites entreprises (FSB) se dit d'autant plus préoccupée qu'une petite entreprise sur quatre qui emploie des salariés compte des Européens parmi ses collaborateurs. « Cela risque de devenir très cher pour un petit employeur de recruter des personnes venues de l'Union européenne et cela risque d'engendrer des lourdeurs administratives », explique Matt Dickinson, porte-parole de la FSB. Par exemple, le salaire minimum à gagner pour être autorisé à travailler dans le pays devra être de 25 600 livres par an (soit près de 30 800 euros). « Au départ, cela devait être 30 000 livres,...