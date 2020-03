Virus: Séoul porte plainte contre l'Eglise Shincheonji au coeur de l'épidémie

Un local de l'Eglise Shincheonji à Séoul, le 1er mars 2020 ( AFP / Jung Yeon-je )

La mairie de Séoul a porté plainte pour homicide contre les leaders de l'Eglise Shincheonji de Jésus en accusant ce mouvement religieux de ne pas avoir permis d'empêcher la propagation de l'épidémie de coronavirus en Corée du Sud.

Le pays est depuis plusieurs jours aux prises avec une flambée de cas de la maladie, qui a contaminé plus de 4.000 personnes. Et 60% d'entre eux directement liées à cette puissante mais opaque organisation, accusée par ses détracteurs d'être une secte.

Les autorités ont lancé une vaste campagne de dépistage pour cartographier au plus vite l'ampleur de la maladie, en cherchant à contrôler plus de 266.000 fidèles de Shincheonji, mais l'organisation est accusée d'avoir transmis un listing inexact du nom de ses adeptes.

La mairie de Séoul a annoncé une plainte contre 12 dirigeants du mouvement, parmi lesquels son fondateur Lee Man-hee. Elle les accuse notamment d'homicide et d'infractions aux lois sur le contrôle des maladies infectieuses.

"Ils n'ont pris aucune mesure pour encourager leurs membres à coopérer de façon active avec les autorités sanitaires pour empêcher la propagation du Covid-19", reprochent les autorités, selon un communiqué du gouvernement de la région de Séoul.

Le maire de Séoul Park Won-soon a précisé ces griefs sur sa page Facebook. "S'ils avaient pris très tôt des mesures actives, nous aurions pu empêcher l'explosion du nombre de cas de Covid-19 à Daegu et dans la province de Gyeongbuk du Nord ainsi que la mort de nombreuses personnes."

Il revient au parquet de décider de l'ouverture ou non d'une enquête sur cette plainte. L'agence sud-coréenne Yonhap rapporte que la plainte est à l'étude.

L'Eglise Shincheonji de Jésus s'est refusée à tout commentaire sur cette action judiciaire: "Le plus important pour nous à l'heure actuelle est la décontamination et la priorité est de mettre un terme au plus vite à l'épidémie de Covid-19".

La propagation de la maladie au sein de Shincheonji était partie d'une femme de 61 ans identifiée comme le "patient 31". Elle a commencé à souffrir de fièvre le 10 février et assisté à au moins quatre offices de Shincheonji à Daegu avant d'être diagnostiquée comme porteuse du virus.

Egalement connu sous le nom de Temple du Tabernacle du témoignage, l'Eglise Shincheonji de Jésus fut fondée en 1984 par M. Lee, aujourd'hui âgé de 88 ans.

Ce mouvement avance que cet homme a endossé les habits de Jésus Christ et emmènera au paradis 144.000 personnes le jour du Jugement dernier. Le nombre de fidèles du mouvement est cependant largement supérieur aux 144.000 places promises.

sh-slb/jac/hh