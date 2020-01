Virus respiratoire : un quatrième mort en Chine, un cas suspect en Australie, l'OMS déclenche une réunion d'urgence

Le nouveau virus respiratoire originaire de Chine continue de s'étendre. Les autorités chinoises ont annoncé qu'une quatrième personne est décédée ce mardi. Il s'agit d'un homme de 89 ans, mort dimanche après avoir éprouvé des difficultés à respirer.Cette victime habitait Wuhan, la ville du centre du pays où s'est déclenchée l'épidémie qui a infecté plus de 200 personnes. Certains chercheurs, se fondant sur des extrapolations statistiques, estiment que ce nombre est sous-évalué et évoquent déjà près de 2000 cas.La souche incriminée, qui répond au nom provisoire de 2019-nCOV, est un nouveau type de coronavirus, une famille comptant un grand nombre de virus. Les coronavirus peuvent provoquer des maladies bénignes chez l'homme comme un rhume, mais aussi d'autres plus graves comme le Sras.Ce dernier a fait 774 morts en 2003, l'écrasante majorité en Chine et à Hong Kong. Dans le cas de 2019-nCOV, Zhong Nanshan, un scientifique chinois renommé de la Commission nationale de la santé, a déclaré lundi que la transmission par contagion entre personnes est « avérée ». L'infographie ci-dessous explique le processus de transmission classique d'un coronavirus. 2019-nCOV a commencé à se diffuser au-delà de sa zone d'origine. Plus d'un mois après son apparition sur un marché de Wuhan, le virus touche désormais plusieurs grandes villes du pays, dont Pékin et Shanghai, et trois autres pays d'Asie : le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande.Il suscite des inquiétudes croissantes en plein chassé-croisé dans les transports avant le Nouvel An chinois qui a lieu samedi. Cette période, qui voit traditionnellement gares et aéroports bondés, est un facteur de risque supplémentaire pour la propagation du virus.Un homme placé à l'isolement en Australie, la France déclenche une vigilancePar ailleurs, un homme rentrant de Chine et présentant les symptômes d'un mystérieux virus, a été placé à ...