Virus: reconfinements locaux en France, le plan de relance américain franchit un cap crucial

Des policiers français patrouillent à bicyclette sur la Promenade des Anglais à Nice durant un week-end de confinement, le 27 février 2021 ( AFPAFP / Valery HACHE )

Des palmiers esseulés sur la Promenade des Anglais: face au virus, la France reconfine ce week-end à Nice sur la Côte d'Azur ainsi qu'à Dunkerque dans le Nord, au moment où un vaste plan de relance franchit une étape cruciale pour son adoption aux Etats-Unis.

Les Britanniques, eux, ont rendu samedi un dernier hommage à "Captain Tom", mort le 2 février à 100 ans après avoir été testé positif au coronavirus. Il avait réuni une somme record pour les soignants au printemps 2020 pendant le premier confinement.

Paris, qui surveille de près la situation dans une vingtaine des 101 départements français, reconfine d'ores et déjà ce week-end et le suivant une partie de la Côte d'Azur (Sud-Est) et l'agglomération de Dunkerque.

Nice, la cinquème ville de France, s'est résignée samedi à reprendre des airs de ville fantôme. "S'il faut en passer par là pour qu'on puisse avoir un peu plus de libertés par la suite, pourquoi pas?", s'interroge Frédérique Duval, designer de vêtements de 51 ans qui respire l'air frais de bon matin en bord de mer.

"Il faut faire quelque chose, ça augmente dans la région, le Covid", admet Charlie Kentish, 56 ans, cuisinier sur des bateaux privés venu aussi prendre un bol d'air frais. Ce Britannique installé depuis trente ans à Nice "comprend très bien le confinement" et s'apprête ce week-end à "jouer beaucoup de Playstation" avec ses trois fils.

A Dunkerque, les forces de l'ordre étaient déployées et des "ambassadeurs des gestes barrière" recrutés par la mairie proposaient masques et gel sur le marché bondé où un sens de circulation est imposé. "Globalement tout le monde joue le jeu", dit l'un d'eux à l'AFP. Les gens "disent +on en a marre+ mais comprennent la nécessité de faire attention".

"Un an que je mets du gel hydroalcoolique sur mes mains, je pourrais presque y boire un verre!", ironise un passant.

Aux Etats-Unis, où la pandémie ternit le clinquant des semaines précédant la saison des prix à Hollywood, les députés ont approuvé samedi le vaste plan de relance de 1.900 milliards de dollars voulu par le président Joe Biden, premier cap crucial avant son examen au Sénat.

Nombre de morts liés au coronavirus officiellement annoncés par pays, au 27 février à 11H00 GMT ( AFP / )

Le pays s'apprête à autoriser un troisième vaccin, celui du laboratoire américain Johnson&Johnson, qui présente deux avantages logistiques conséquents: il ne s'administre qu'en une seule dose et peut être stocké à des températures de réfrigérateur.

Au Canada, un troisième vaccin a été autorisé vendredi, celui du géant suédo-britannique AstraZeneca, déjà largement utilisé à travers le monde.

- "My Way" -

En Grande-Bretagne, se déroulaient à midi à Bedford au Nord de Londres les obsèques de Tom Moore, vétéran britannique de la Deuxième guerre mondiale adulé pour avoir réuni au printemps dernier 33 millions de livres (37 millions d'euros). Pour le service national de santé, "Captain Tom" s'était engagé à parcourir avec son déambulateur cent longueurs dans son jardin, dans le Sud de l'Angleterre.

Des habitants sur la plage de Dunkerque dans le Nord de la France, le 27 février 2021 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Sir Tom a voulu que soit joué "My Way" de Frank Sinatra et choisi pour épitaphe: "Je vous avais dit que j'étais vieux", inspirée de celle du comédien Spike Milligan ("Je vous avais dit que j'étais malade"). Un livre de condoléances en ligne a déjà recueilli des milliers de contributions.

Ailleurs en Europe, la République tchèque se confine partiellement à partir de lundi, le taux de contamination par habitant du pays étant le plus élevé du monde. Il sera interdit de se déplacer hors du département de son lieu de résidence et le masque sera obligatoire à l'extérieur dans les zones habitées et sur les lieux de travail.

En Océanie, la Nouvelle-Zélande reconfine pour au moins sept jours à partir de dimanche sa principale ville, Auckland (1,7 million d'habitants), après de nouveaux cas de Covid-19. La prestigieuse Coupe America de voile doit y débuter le 6 mars et ses organisateurs ont indiqué samedi qu'ils "étudiaient la situation".

Le reste du pays est soumis à des restrictions comme l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes et l'obligation de porter le masque dans les transports publics.

Des personnes arrivent en voiture pour se faire vacciner contre le Covid-19, au Dodger Stadium de Los Angeles aux Etats-Unis, le 25 février 2021 ( AFP / Frederic J. BROWN )

Le Vanuatu, qui n'enregistre aucun cas de Covid-19, va rouvrir graduellement ses frontières en commençant par celles avec son voisin, le territoire français de Nouvelle-Calédonie.

En Asie, Hong Kong et la Corée du Sud ont donné vendredi le coup d'envoi de leurs campagnes de vaccination. La Corée du Sud prévoit de vacciner dans les sept prochains mois 70% de sa population tandis que Hong Kong espère que l'ensemble des adultes seront vaccinés avant la fin de l'année.

- Plus de 2,5 millions de morts -

Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 27 février à 11h00 GMT ( AFP / )

Pour tenter de contrecarrer les inégalités entre les pays, flagrantes depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, l'ONU a adopté vendredi à l'unanimité une résolution exigeant l'équité dans l'accès aux vaccins.

La pandémie a fait plus de 2,5 millions de morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP samedi. Plus de 113.374.410 cas d'infection ont été diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 510.467 morts, devant le Brésil (252.835), le Mexique (184.474), l'Inde (156.938) et le Royaume-Uni (122.415).

