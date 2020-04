Virus: pression maximale avant une réunion des ministres des Finances de l'UE

Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire s'entretient au téléphone avec Mario Centeno, le président de l'Eurogroupe, le 7 avril 2020 ( AFP / Thomas SAMSON )

Après une première nuit de discussions aussi tendues qu'infructueuses mardi, les ministres européens des Finances sont sous pression: ils doivent à tout prix s'entendre sur une réponse économique commune face au coronavirus pour éviter un nouveau fiasco.

Un échec menacerait l'unité de la zone euro et renverrait la balle aux chefs d'Etat et de gouvernement, qui n'étaient eux-mêmes pas parvenus à un accord lors d'un sommet le 26 mars, mettant en évidence une fracture béante entre les pays du Nord et ceux du Sud.

"Si nous ne saisissons pas cette opportunité pour donner un nouveau souffle au projet européen, le risque d'échec est réel", a affirmé le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte à la BBC.

La chancelière allemande Angela Merkel a exprimé l'espoir d'un compromis tandis que son collègue néerlandais Mark Rutte a jugé un accord "possible".

Une entente est d'autant plus indispensable que l'économie européenne se dirige en 2020 vers une profonde récession, le Fonds monétaire international estimant même que le coronavirus pourrait engendrer au niveau mondial "les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression" de 1929.

"La confiance de nos citoyens dépend de nous. Nous devons parvenir à un accord", a twitté peu avant la réunion le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno.

"Un échec est impensable", a prévenu le Français Bruno Le Maire en amont de la visioconférence des ministres des Finances, programmée à 18H00 (16H00 GMT) et qui pourrait à nouveau durer une partie de la nuit si les positions des Etats membres, en particulier celle des Pays-Bas, n'évoluent pas.

Mercredi matin, après seize heures de discussions, La Haye avait été unanimement critiquée pour son inflexibilité, entravant toute perspective d'accord.

Ce blocage est "contreproductif, incompréhensible et ne peut pas durer", avait même déclaré la présidence française.

- "Irresponsable" -

Les Etats membres reprochent aux Pays-Bas --soutenus, selon une source européenne, par l'Autriche, la Suède et le Danemark-- de bloquer l'activation du Mécanisme européen de stabilité (MES) en conditionnant strictement les prêts que pourrait octroyer ce fonds de secours de la zone euro à des réformes économiques.

Une telle "conditionnalité", qui renverrait à l'époque où la Grèce a été contrainte de mettre en oeuvre des réformes parfois douloureuses en échange d'argent frais, serait vécue comme une humiliation par Rome et Madrid, les deux pays européens pour l'instant les plus touchés par l'épidémie.

Créé en 2012 lors de la crise de la dette et financé par les Etats membres, le MES pourrait prêter aux Etats jusqu'à 2% de leur PIB, soit jusqu'à 240 milliards d'euros pour l'ensemble de la zone euro.

"Il reste vraiment des chose sur lesquelles discuter, comme (...) le MES", a estimé jeudi le ministre néerlandais des Finances Wopke Hoekstra, peu avant la rencontre.

Mais "si nous avons besoin de plus de temps, nous le prendrons", a-t-il ajouté à la télévision publique NOS.

L'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s'est invité dans le débat, jugeant "irresponsable" le blocage des Pays-Bas, dans le quotidien Libération.

Il estime en outre que "le MES ne sera pas suffisant pour relancer" les économies européennes, qui ont besoin de créer une capacité d'emprunt commun autour de l'émission de "coronabonds".

- Ligne rouge -

Ces coronabonds sont justement l'autre question épineuse de la réunion.

Les pays les plus affectés par le virus, en particulier l'Italie, réclament la création d'un "fonds" qui puisse être financé par de la dette commune, sous la forme d'euro-obligations parfois appelées "coronabonds" ou "eurobonds".

Parmi ces pays figurent aussi l'Espagne et la France, ainsi que la Grèce, Malte, le Luxembourg ou l'Irlande, selon des sources concordantes.

Or, la mutualisation des dettes constitue une ligne rouge pour Berlin et La Haye, qui refusent de s'inscrire dans une démarche commune avec les Etats très endettés du Sud, jugés laxistes dans leur gestion.

Une relance est possible "avec des instruments très classiques" et déjà existants "comme par exemple le budget de l'Union européenne", a déclaré l'Allemand, Olaf Scholz.

Les deux autres axes de réponse des Européens face au virus semblent plus consensuels: un fonds de garantie de la Banque européenne d'investissement (BEI) permettant de mobiliser jusqu'à 200 milliards d'euros pour les entreprises et une garantie de 100 milliards d'euros maximum de la Commission européenne pour soutenir les plans nationaux de chômage partiel.

