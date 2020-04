Virus: plus de 900.000 personnes infectées dans le monde

Confinée en raison du coronavirus, Prague vit au ralenti, le 1er avril 2020 ( AFP / Michal Cizek )

Le nouveau coronavirus, apparu en décembre en Chine, a pour l'instant infecté plus de 900.000 personnes sur la planète, dont plus de 200.000 aux Etats-Unis, et fait plus de 45.000 morts, révèle mercredi un décompte effectué par l'AFP à partir de sources officielles.

Le Covid-19 a été détecté dans 187 pays et territoires et c'est actuellement aux Etats-Unis, où il a tué au moins 4.476 personnes, qu'il progresse le plus rapidement.

Le nombre de cas diagnostiqués par les autorités internationales ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.

Fait pour l'instant exceptionnel, un bébé de six semaines a péri mercredi, alors que les enfants semblaient pour l'instant relativement épargnés par les complications graves induites par une contamination.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a alerté mercredi sur la progression "quasi-exponentielle" de la pandémie.

"Alors que nous sommes entrés dans le quatrième mois de la pandémie, je suis profondément préoccupé par l'escalade rapide et la propagation mondiale des infections", a-t-il déclaré. Après que "le nombre de décès a plus que doublé au cours de la dernière semaine, dans les prochains jours nous atteindrons 1 million de cas confirmés et 50.000 décès".

Deuxième pays du monde le plus endeuillé par la pandémie, après l'Italie, l'Espagne a annoncé mercredi avoir enregistré un nouveau record quotidien de 864 morts en 24 heures, passant la barre des 9.000 morts.

Le pays redoute de voir submergées les unités de soins intensifs qui travaillent déjà à la limite de leurs capacités.

Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 1er avril à 11h GMT ( AFP / )

Guillén del Barrio, infirmier à l'hôpital La Paz à Madrid, explique que "même si moins de patients arrivent aux urgences (...) dans les services il a encore des problèmes parce qu'il n'y a pas suffisamment d'équipements de protection, et les unités de soins intensifs ont augmenté le nombre de lits mais ça reste insuffisant".

En France, le seuil des 4.000 morts a été franchi mercredi, dont plus de 500 au cours des dernières 24 heures.

Pour freiner la propagation de la pandémie, plus de 3,75 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale (48%), sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles.

Non sans difficultés dans les zones les plus pauvres, comme dans le township de Khayelitsha, en lisière du Cap, où vivent des centaines de milliers de personnes dans un entrelacs de cabanes faites de bric et de broc. Sans eau courante, toilettes ou électricité, dans le pays africain le plus touché par la pandémie (1.400 cas officiellement enregistrés et cinq morts).

Une jeune fille accueille sa mère qui est revenue à Wuhan, le 31 mars 2020 après avoir été envoyée dans une autre province chinoise pour soigner des malades du Covid-19 ( AFP / STR )

"On n'a pas de toilettes. Alors on sort. On n'a pas d'eau. Alors on sort. On essaie de rester dans notre cahute mais ce n'est pas facile", témoigne Ndithini Tyhido. "Les gens ici aimeraient bien obéir, ils essaient de le faire, mais c'est juste impossible".

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a annoncé la prolongation, au moins jusqu'au 19 avril, des mesures de restriction des contacts sociaux.

Et à Moscou, les autorités ont annoncé qu'elles allaient mettre en place une application mobile et des QR Codes pour vérifier que la population respecte les règles d'isolement et pour surveiller les malades.

- "Massacre silencieux" -

Des policiers surveillent les déplacements des citoyens à Rome, le 31 mars 2020 ( AFP / ANDREAS SOLARO )

Partout on espère voir une réduction des arrivées de nouveaux patients, comme en Italie, pays qui enregistre le plus grand nombre de décès (plus de 12.400 en un peu plus d'un mois), où le confinement commence à produire des résultats "encourageants", après trois semaines.

Mais la péninsule a encore compté 837 nouveaux morts en 24 heures et les médecins italiens s'inquiètent désormais des convalescents, qui quittent l'hôpital dès que leur vie n'est plus menacée, même s'ils sont encore contagieux.

Certains sont envoyés dans des centres qui accueillent des personnes âgées. En dépit de strictes mesures de protection, des médecins évoquent "un massacre silencieux" dans ces structures.

"Dans une guerre comme celle-ci, on ne peut se permettre de s'exposer à l'apparition de nouveaux foyers de contagion qui risquent de transformer ces centres de convalescence en +bombes virales+ qui diffusent le virus", met en garde Raffaele Antonelli Incalzi, président de la Société de gériatrie italienne.

- 240.000 morts envisagés aux Etats-Unis -

Le Royaume-Uni a enregistré en une journée 563 décès supplémentaires de patients atteints par le coronavirus, nouveau record marquant une nette accélération de la pandémie et portant le bilan à plus de 2.000 morts dans le pays.

Deborah Birx responsable de la gestion de la crise du coronavirus présente des graphiques sur l'évolution de la maladie lors d'une conférence de presse, le 31 mars 2020 depuis la Maison Blanche à Washington ( AFP / MANDEL NGAN )

Le Covid-19 a déjà infecté le Premier ministre Boris Johnson, actuellement en quarantaine, le ministre de la Santé Matt Hancock ou encore le prince Charles, l'héritier de la couronne, sorti lundi des sept jours réglementaires de strict isolement recommandés par les autorités britanniques.

L'Iran a lui dépassé mercredi la barre des 3.000 décès.

Mais ce sont les Etats-Unis, où près des trois-quarts des Américains vivent désormais confinés, qui risquent de devenir le nouvel épicentre de la pandémie.

Sur un ton plus grave qu'à l'accoutumé, le président Donald Trump a demandé à ses concitoyens de se préparer, à l'instar de l'Europe, à des semaines "très douloureuses".

Un total de 4.076 décès ont été recensés mercredi, un chiffre multiplié par deux en trois jours, selon l'Université américaine Johns Hopkins, dont les bilans font autorité.

La Maison Blanche a présenté ses projections: la maladie devrait faire entre 100.000 et 240.000 morts aux Etats-Unis.

- "Récession sans précédent" -

Des employés de Qatar Aviation Services (QAS) en tenues de protection sur le tarmac de Doha, le 1er avril 2020. ( AFP / KARIM JAAFAR )

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guerres, a noté que la Terre vivait sa "pire crise mondiale depuis que l'ONU a été fondée" il y a 75 ans, évoquant "la combinaison d'une maladie menaçante pour tout le monde et d'un impact économique conduisant à une récession sans précédent dans un passé récent".

Il existe désormais un risque de "pénurie alimentaire" sur le marché mondial à cause des perturbations liées au Covid-19 dans le commerce international et les chaînes d'approvisionnement alimentaire, ont prévenu des agences dépendant de l'ONU et l'OMC.

Le calendrier sportif international a continué à être bouleversé, avec l'annonce de l'annulation du tournoi de tennis de Wimbledon et la prolongation de la suspension de la saison jusqu'au 13 juillet.

