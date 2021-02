Virus: le vaccin Johnson and Johnson recommandé aux Etats-Unis, reconfinement local en France

Un personnel de santé prépare une dose du vaccin Sinovac contre le Covid-19 à Santo Domingo, en République Dominicaine, le 26 février 2021 ( afp / Erika SANTELICES )

Un comité d'experts a recommandé vendredi la mise sur le marché du vaccin de Johnson & Johnson aux États-Unis, ouvrant ainsi la voie à la distribution imminente de plusieurs millions de doses d'un troisième vaccin contre le Covid-19 dans le pays, tandis que la France reconfine localement pour les deux week-ends à venir.

Les membres du comité d'experts, une vingtaine de scientifiques indépendants, ont tous estimé, par vote, que les bénéfices du vaccin pour les personnes âgées de 18 ans et plus l'emportaient sur les risques de son utilisation.

Plusieurs ont évoqué, pour justifier leur décision, la "course" contre le temps induite par la pandémie, le manque de doses de vaccins déjà autorisés immédiatement disponibles, et l'apparition de nouveaux variants.

Le vaccin Johnson & Johnson présente deux avantages logistiques conséquents: il ne s'administre qu'en une seule dose et peut être stocké à des températures de réfrigérateur.

Le feu vert final devra maintenant être donné par l'Agence américaine des médicaments, la FDA. L'autorisation conditionnelle du vaccin de Johnson & Johnson fait en réalité peu de doute, la FDA ayant elle-même rendu publique toute une série de documents plus tôt cette semaine, dans lesquels elle a confirmé l'efficacité du vaccin.

Au Canada, un troisième vaccin a été autorisé vendredi, celui du géant pharmaceutique AstraZeneca, déjà largement utilisé à travers le monde.

Ce vaccin à vecteur viral, mis au point par l'université d'Oxford au Royaume-Uni et le géant pharmaceutique anglo-suédois, avait connu des déboires ces dernières semaines, son efficacité n'ayant pas été jugée suffisamment probante pour les personnes âgées de plus de 65 ans et dans les pays où les variants circulent.

De son côté, l'Autriche étudie la possibilité d'importer le vaccin russe Spoutnik V, déjà utilisé en Hongrie. La formule russe attend toujours le feu vert de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avant d'être éventuellement déployée dans l'ensemble des 27 pays membres de l'Union européenne.

D'abord accueilli avec scepticisme, Spoutnik V a depuis convaincu les experts de son efficacité. La revue médicale spécialisée The Lancet a publié des résultats selon lesquels il est efficace à 91,6%.

Nombre de morts liés au coronavirus officiellement annoncés par pays, au 26 février à 11H00 GMT ( AFP / )

En Asie, Hong Kong et la Corée du Sud ont donné vendredi le coup d'envoi de leurs campagnes de vaccination. La Corée du Sud prévoit de vacciner dans les sept prochains mois 70% de sa population tandis que Hong Kong espère que l'ensemble des adultes seront vaccinés avant la fin de l'année.

- Accès équitable -

Pour tenter de contrecarrer les inégalités entre les pays flagrantes depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, l'ONU a adopté vendredi à l'unanimité une résolution exigeant l'équité dans l'accès aux vaccins.

Des personnes attendent pour se faire tester au Covid-19, le 26 février 2021 à Allahabad, en Inde ( AFP / Sanjay KANOJIA )

Cette résolution, qui appelle aussi à la solidarité et à des cessez-le-feu dans le monde pour mieux lutter contre le virus et procéder aux vaccinations, a été co-parrainée par l'ensemble des 15 membres du Conseil de sécurité, un fait rare.

Reste à savoir si cet appel sera entendu et débouchera sur des mesures concrètes. Plus de 200 millions de doses de vaccin ont pour l'instant été administrées dans le monde, mais leur répartition a été inégale entre des nations riches qui se taillent la part du lion et des Etats pauvres qui patientent.

Quelque 45% des injections ont été réalisées dans les pays riches du G7, qui n'hébergent que 10% de la population mondiale.

- Reconfinement -

Après une forte hausse des infections, le gouvernement tchèque a déclaré vendredi soir un confinement partiel à partir du 1er mars, le taux de contamination par le Covid-19 par habitant en République tchèque étant le plus élevé du monde.

L'unité Covid de l'hôpital Pasteur à Nice, le 25 février 2021 en France ( AFPAFP / Valery HACHE )

Les Tchèques auront interdiction de se déplacer en dehors des départements de leurs lieux de résidence et devront porter des masques à l'extérieur dans les zones habitées et sur les lieux de travail.

La France attend avec résignation un éventuel reconfinement sur une partie de son territoire pour lutter contre la pandémie, tandis que le gouvernement a réaffirmé sa volonté de prendre son temps face aux enjeux économiques et sociaux d'une telle décision.

Une partie du littoral méditerranéen de la Côte d'Azur, autour de Nice (sud-est) et l'agglomération de Dunkerque sur la mer du Nord vont déjà être confinés ce week-end et le suivant.

Carte localisant les 20 départements français placés sous surveillance renforcée par le gouvernement le 25 février ( AFP / )

Et vingt départements (sur 101) couvrant Paris, Lyon et Marseille, où les cas de coronavirus menacent de flamber, sont placés sous "surveillance accrue" par les autorités.

La pandémie a fait plus de 2,5 millions de morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP vendredi matin. Plus de 112,9 millions de cas de contamination ont été diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 508.314 morts, devant le Brésil (251.498), le Mexique (183.692), l'Inde (156.825) et le Royaume-Uni (122.070).

