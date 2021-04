Virus: la ligne stricte de Merkel soumise au vote des députés

La chancelière allemande Angela Merkel prend la parole devant le Bundestag, le 16 avril 2021 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Les députés allemands débattent mercredi de l'adoption d'une loi très controversée qui renforce les pouvoirs d'Angela Merkel pour durcir la lutte contre la troisième vague de la pandémie, y compris en imposant des couvre-feux nocturnes dans le pays.

Au même moment, plusieurs milliers d'opposants aux restrictions sanitaires manifestaient non loin du Bundestag, encadrés par un important dispositif policier, selon une journaliste de l'AFP.

Certains arboraient les drapeaux allemand ou arc-en-ciel, et scandaient: "On ne veut plus du lockdown!" ou "défendons notre liberté". La plupart ne portaient pas de masque de protection.

Pour le gouvernement, il est primordial de prendre le contrôle sur la gestion de la pandémie. Celle-ci a fait plus de 80.000 morts dans le pays depuis un an et même si la campagne de vaccination a accéléré, la troisième vague d'infections n'a pas encore atteint son pic, selon les virologues.

"Vacciner et tester ne suffit pas" pour "briser cette troisième vague", a lancé le ministre de la Santé Jens Spahn devant l'assemblée, qualifiant la situation, marquée par un nouvel afflux de malades du Covid dans les hôpitaux, de "très sérieuse".

Au terme de cette dernière séance de débat, la chambre basse du parlement devrait approuver la réforme de la loi sur la protection contre les infections, défendue par la coalition entre les conservateurs et les sociaux-démocrates qui disposent d'une majorité.

Pour entrer en vigueur, elle devra encore passer jeudi devant le Bundesrat.

- Sujet "très sensible" -

Son objectif: augmenter les compétences du pouvoir central dans les domaines sanitaire et éducatif, normalement prérogatives des régions.

Il s'agit d'imposer un verrouillage sévère de la vie publique, prévu dans un premier temps jusqu'au 30 juin, dès que le taux d'incidence, qui mesure les infections sur une semaine, est supérieur à 100 pendant trois jours.

Le déclenchement automatique de ce "frein d'urgence" doit mettre un terme aux tensions avec les régions, dont certaines ont aménagé voire ignoré des mesures strictes pourtant décidées avec leur aval.

La démarche n'a rien d'évident dans une Allemagne très attachée à son système fédéraliste instauré à l'initiative des Alliés après la fin du régime autoritaire nazi, très centralisé.

La mise en place de couvre-feux au niveau national dont le contrôle serait assurés par la police réveille en particulier de mauvais souvenirs dans l'ex-RDA communiste.

"Ici en Allemagne de l'est, (le sujet) est très sensible", a déclaré le ministre de l'Intérieur social-démocrate de Thüringe Georg Maier.

Les Libéraux du FDP le rejettent farouchement, car il est selon eux "contraire à la constitution" et menacent d'un recours auprès de la Cour suprême allemande.

Sans être ouvertement opposés, les Verts mettent en doute son efficacité, tandis que l'extrême droite et la gauche radicale die Linke sont contre.

- Concessions -

Face aux critiques, le gouvernement a assoupli son projet initial d'une interdiction de sortie entre 21h et 5h. Il propose désormais un couvre-feu "souple" entre 22h00 et minuit, autorisant à se promener ou faire son jogging, puis "dur" entre minuit et 5h00 sauf pour se rendre à son travail.

Le gouvernement a aussi abaissé à 165 le taux d'incidence entraînant la fin des cours en présentiel dans les écoles, également sous la compétence des régions, au lieu d'un niveau de 200 qui a été jugé trop élevé.

Dans un crématorium de Meissen, dans l'Est de l'Allemagne, le 13 janvier 2021 ( AFP / JENS SCHLUETER )

Mais pas question d'abandonner l'idée d'un couvre-feu fédéral, qui se veut "un signal de la situation dramatique en Allemagne, et du fait que nous la prenons au sérieux", a expliqué ce week-end le ministre de l'Economie conservateur Peter Altmaier.

La diversité des règles d'une région à l'autre, certaines ayant misé sur des assouplissements combinés à l'usage massif de tests, a nourri une confusion et une frustration grandissante au sein de la population.

Mercredi, le taux d'incidence a légèrement diminué, s'élevant à 160,1 en moyenne, avec un nombre de nouvelles infections de près de 23.000. Leur hausse quotidienne a considérablement varié ces derniers jours, entre 10.000 et près de 30.000.

ilp/smk/sg