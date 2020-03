Virus: la Jordanie impose un couvre-feu à partir de samedi

Des soldats jordaniens à Amman, le 18 mars 2020 ( AFP / Khalil MAZRAAWI )

La Jordanie va imposer à partir de samedi matin et jusqu'à nouvel ordre un couvre-feu pour contenir la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement.

Cette mesure d'exception semble être la première du genre imposée au niveau national, pendant 24 heures et pour une durée indéterminée dans la région du Moyen-Orient.

Le porte-parole du gouvernement, Amjad al-Adaylé, a expliqué que cette décision avait été prise après "le non respect par des citoyens des directives" leur demandant de ne sortir de chez eux qu'en cas d'extrême urgence.

Il a également prévenu que toute contravention entraînerait "un emprisonnement immédiat qui ne dépasserait pas un an".

Soixante-neuf cas de contamination ont été recensés dans le royaume. Il n'y a eu aucun décès jusqu'à présent.

"Vu les circonstances exceptionnelles dans le monde et dans notre région et pour éviter les épidémies, un couvre-feu entre en vigueur à partir de samedi à 07H00 du matin et jusqu'à nouvel ordre dans toutes les régions du royaume", a déclaré M. Adaylé, également ministre d'Etat pour l'Information, lors d'une conférence de presse à Amman.

Tous les magasins seront fermés et les autorités annonceront mardi des "horaires spécifiques selon des procédures spécifiques" pour que la population puisse s'approvisionner, selon lui.

"Malheureusement, les deux derniers jours, des citoyens n'ont pas respecté les directives et se sont déplacés dans les rues et les marchés. Cela constitue un grand danger pour leur santé et leur sécurité", a encore dit le porte-parole.

Plus tôt cette semaine, l'armée a été déployée pour faire respecter les directives demandant à la population "de ne sortir de chez elle qu'en cas de force majeure". Elle a également interdit le déplacement entre les provinces et bouclé la capitale Amman.

Le royaume avait également suspendu les transports publics et les vols. Seules les boulangeries et les pharmacies étaient encore ouvertes.

