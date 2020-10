Virus: l'Irlande reconfine, l'Espagne franchit le seuil du million de cas

Un couple passe devant des magasins fermés à Sheffield, en Angleterre, le 21 octobre 2020 ( AFP / Oli SCARFF )

L'Irlande est devenue mercredi le premier pays d'Europe à reconfiner toute sa population, tandis que l'Espagne a franchi le seuil du million de cas de Covid-19, une première sur le Vieux continent.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne doivent se retrouver le 29 octobre pour un sommet par vidéoconférence destiné à faire le point sur l'épidémie.

Dans l'espoir de "célébrer Noël correctement", selon les termes du Premier ministre Micheal Martin, les Irlandais sont assignés à résidence pour six semaines à compter de mercredi minuit (23H00 GMT), mais les écoles resteront ouvertes.

Au Royaume-Uni, le Pays de Galles (trois millions d'habitants) sera, lui, soumis à compter de vendredi à un confinement de deux semaines.

En Irlande comme au Pays de Galles, les commerces non essentiels fermeront. Les Irlandais ne pourront sortir de chez eux pour faire de l'exercice que dans un rayon de cinq kilomètres, sous peine d'amendes.

En Angleterre, les réunions à plus de six personnes sont déjà interdites et 28 millions de personnes, soit la moitié de la population, dont Londres, sont soumises à des mesures encore plus strictes.

Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, est depuis mardi en alerte sanitaire maximale, ce qui implique notamment la fermeture des bars et pubs ne servant pas à manger et l'interdiction pour différents foyers de se rencontrer. Le Yorkshire du Sud (nord) suivra à partir de samedi.

L'Espagne, elle, est devenue le premier membre de l'UE, et le sixième pays au monde, à franchir le cap du million de cas de nouveau coronavirus.

Le ministère espagnol de la Santé a annoncé 16.973 cas sur les dernières 24 heures, portant le total à 1.005.295, dont 34.366 morts.

Face à la recrudescence des cas, les autorités espagnoles ont dû imposer dans l'urgence de nouvelles restrictions.

Ainsi, Madrid, et huit communes voisines sont partiellement bouclées depuis début octobre: on ne peut y entrer et en sortir que pour des raisons essentielles.

Les membres du parlement de l'Etat de Bavière sont séparés par des panneaux de protection contre le Covid-19, le 21 octobre 2020 à Munich (Allemagne) ( POOL / Peter Kneffel )

Des mesures similaires ont été décidées dans des dizaines d'autres villes, dont Salamanque et Saragosse, ainsi que dans des régions entières, comme la Navarre et depuis ce mercredi la Rioja (Nord), tandis que la Cantabrie (Nord-Ouest) a appelé ses habitants à "s'autoconfiner".

La Catalogne (Nord-Est) a elle fermé tous ses bars et restaurants depuis jeudi et durant 15 jours.

- Ministre contaminé -

Les signaux sont au rouge aussi en Italie, où deux régions, la Lombardie - la région de Milan, poumon économique du pays, dans le nord - et la Campanie - celle de Naples, dans le sud - vont instaurer un couvre-feu, à partir de jeudi de 23H00 à 05H00 pendant trois semaines pour la première, et à partir de vendredi à 23H00 pour la deuxième.

Nouvelles restrictions imposées pour lutter contre la propagation du Covid-19 en Europe, dans une sélection de pays ( AFP / )

Premier pays d'Europe frappé par la pandémie au printemps, l'Italie connaît depuis vendredi une forte hausse des contaminations (plus de 10.000 par jour).

La situation est encore pire en France, qui dépasse les 20.000 nouveaux cas quotidiens. Les grandes métropoles françaises dont Paris, soit 20 millions de personnes, sont soumises à un couvre-feu nocturne depuis ce week-end, comme l'ensemble de la Slovénie depuis mardi.

En République tchèque, le gouvernement a annoncé mercredi un confinement partiel: restriction des déplacements sauf pour le travail, les courses et les visites médicales, fermeture de magasins et services.

En Allemagne, qui bat également ces derniers jours ses records de nouvelles contaminations quotidiennes, le ministre de la Santé Jens Spahn a été testé positif au Covid-19.

En Pologne, le Premier ministre a annoncé mercredi sa volonté d'étendre à l'ensemble du pays les restrictions entrées en vigueur la semaine dernière sur près de la moitié du territoire, proclamée "zone rouge", face à une flambée des cas de coronavirus.

- Cathay Pacific terrassée -

Des tombes creusées dans le cimetière de Behesht Zahra à Téhéran le 21 octobre 2020 ( AFP / ATTA KENARE )

De l'autre côté de la Méditerranée, plus de cinq millions d'écoliers algériens ont repris le chemin des classes mercredi après sept mois de vacances forcées, avec masque obligatoire, prise de température à l'entrée des écoles et distanciation physique, alors que l'Algérie connaît une recrudescence des contaminations depuis une semaine.

En Iran, qui vient d'enregistrer un nouveau record journalier de contaminations (+5.616, plus de 31.300 morts au total), le ministère de la Santé a assuré la population inquiète qu'il disposait de suffisamment de lits dans les hôpitaux pour soigner les malades du coronavirus.

La pandémie a fait au moins 1.126.465 morts dans le monde depuis fin décembre, dont plus de 254.300 en Europe, selon un bilan établi par l'AFP mercredi. Plus de 40.856.210 cas d'infection ont été diagnostiqués.

Test de dépistage du coronavirus à Berlin, le 21 octobre 2020 ( AFP / STEFANIE LOOS )

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec au moins 221.083 décès, suivi par le Brésil (154.837 morts), l'Inde (115.914), le Mexique (86.993) et le Royaume-Uni (43.967).

A Hong Kong, la compagnie aérienne Cathay Pacific, terrassée par l'effondrement historique du trafic dû à la pandémie, va réduire d'un quart ses effectifs, soit 8.500 emplois supprimés.

Le Covid-19, qui dévaste l'économie mondiale, accélère également la conversion numérique du monde du travail, selon un rapport du Forum économique mondial, qui prédit que près de 50% des travailleurs qui conserveront leur poste au cours des cinq prochaines années auront besoin d'une reconversion.

Les géants technologiques américains sont en pointe dans ce domaine: comme Google et Facebook, Amazon a indiqué mercredi prolonger jusqu'à mi-2021 la possibilité offerte à certains salariés de télétravailler. Twitter, Microsoft ou Slack ont aménagé le télétravail permanent pour certains salariés.

