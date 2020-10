Virus : l'Irlande et le Pays de Galles reconfinent

Les restrictions se durcissent en Europe pour tenter de freiner la pandémie qui y a déjà fait 250.000 morts et a contaminé 40 millions de personnes dans le monde, dont plus de 2,5 millions ces sept derniers jours, le chiffre le plus élevé sur une semaine.

En Irlande, l'ensemble de la population sera reconfinée à partir de la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé son Premier ministre Micheal Martin.

La mesure entrera en vigueur mercredi à minuit (23H00 GMT) pour six semaines, a-t-il précisé, tout en soulignant que les écoles resteraient ouvertes.

L'ensemble des commerces non-essentiels devront fermer, les bars et les restaurants ne pourront servir que de la nourriture à emporter.

"On demande à tout le monde dans le pays de rester chez soi", a lancé Micheal Martin, dont les compatriotes ne pourront sortir de chez eux pour faire de l'exercice que dans un rayon de cinq kilomètres autour de leur lieu de résidence.

Le Pays de Galles sera quant à lui soumis à compter de vendredi à un confinement de deux semaines, la mesure la plus dure instaurée au Royaume-Uni depuis la première vague de Covid-19 du printemps.

A partir de 18H00 (17H00 GMT), les plus de trois millions d'habitants de cette province britannique seront appelés à "rester à la maison", a expliqué le Premier ministre gallois Mark Drakeford, ajoutant que la durée de ce "pare-feu" est la plus courte qui puisse être introduite pour être efficace.

Les commerces non-essentiels devront fermer, conduisant à une situation comparable au confinement instauré au Royaume-Uni à partir du 23 mars au moment de la première vague.

Avec plus de 8.000 morts recensées en sept jours, l'Europe, où le seuil des 250.000 décès a été franchi dimanche, connaît son plus lourd bilan sur une semaine depuis la mi-mai, conduisant de nombreux pays à multiplier les mesures sanitaires.

En Belgique, cafés et restaurants sont désormais fermés pour quatre semaines et un couvre-feu est entré en vigueur lundi de minuit à 05H00 pour essayer d'endiguer la "montée en flèche" de l'épidémie.

(FILES) In this file photo taken on September 27, 2020 a woman wearing a protective face covering speaks on a phone as she walks past the Castle walls, in the late summer sunshine in Cardiff, south Wales.Wales will impose a full "firebreak" lockdown for two weeks from October 23, to try to reduce a soaring number of new coronavirus cases, First Minister Mark Drakeford said on October 19, 2020. Under the new rules, everyone will be required to stay at home with only critical workers expected to go to their workplaces. ( AFP / Geoff Caddick )