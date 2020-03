Virus: l'Iran dit se méfier des intentions des "charlatans" de Washington

Le guide suprême iranien, Ali Khamenei lors d'un discours télévisé le 22 mars 2010,à Téhéran ( KHAMENEI.IR / - )

Téhéran n'acceptera jamais d'aide médicale américaine pour lutter contre le nouveau coronavirus, a laissé entendre dimanche le guide suprême iranien, Ali Khamenei, qui soupçonne les "charlatans" au pouvoir à Washington d'être "capables" de vouloir renforcer l'épidémie dans son pays.

Le nouveau coronavirus a fait plus de 1.600 morts en Iran, selon le dernier bilan officiel annoncé par le ministère de la Santé. La République islamique est l'un des pays les plus touchés, après l'Italie et la Chine.

Le président américain Donald Trump, dont le pays impose à la République islamique des sanctions économiques rendant quasi impossible toute transaction financière ou commerciale entre l'Iran et le reste du monde, a affirmé le 29 février être prêt à aider Téhéran à combattre le Covid-19, à condition que ses dirigeants le demandent.

"Nous nous méfions des intentions des Américains et ne comptons pas sur ces aides", avait alors répondu Téhéran, qui n'entretient plus de relations diplomatiques avec Washington depuis plus de 40 ans.

"Aujourd'hui, l'Amérique est notre ennemi le plus féroce et le plus vicieux", a déclaré dimanche l'ayatollah Khamenei dans un discours télévisé à la nation.

"Les dirigeants américains sont à la fois menteurs, manipulateurs, impudents, et avides (...). Ce sont des charlatans", a ajouté le numéro un iranien.

Les propositions américaines "de nous aider avec des médicaments et des traitements, à condition qu'on (le leur) demande (sont) étranges", a encore dit le guide, notant que les Etats-Unis souffraient, "de l'aveu des responsables américains eux-mêmes", d'"une horrible pénurie, dans le domaine du matériel de prévention contre la maladie mais aussi des médicaments."

"Si vous avez quelque chose, utilisez-le pour vous-mêmes", a-t-il lancé comme s'il s'adressait à Washington.

"Deuxièmement, a-t-il dit, vous, les Américains, êtes accusés d'avoir produit ce virus. Je ne sais pas à quel point cette accusation est vraie, mais quand une telle accusation existe, pourquoi les gens raisonnables devraient-ils vous faire confiance?"

"Vous êtes capables d'introduire dans notre pays un médicament qui maintiendra le virus et empêchera son éradication", a accusé M. Khamenei.

