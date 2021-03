Virus: l'Europe attend un verdict sur le vaccin AstraZeneca, la France sur le confinement

L'avis de l'EMA est très attendu au moment où l'Union européenne, en pleine pénurie, compte sur des millions de doses de ce vaccin élaboré par le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca.

Une quinzaine de pays, dont l'Allemagne, la France et l'Italie, ont suspendu par précaution l'utilisation de ce vaccin, après le signalement d'effets secondaires possibles, tels que des troubles de la coagulation et la formation de caillots.

L'EMA pourrait emboîter le pas à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui a recommandé mercredi de continuer à l'utiliser, estimant que "pour le moment, la balance risques/bénéfices penche en faveur du vaccin AstraZeneca".

La directrice de l'EMA, Emer Cook, a déjà indiqué qu'elle restait "fermement convaincue" que les bénéfices l'emportaient sur les risques.

Et si elle n'a pas exclu que l'EMA suspende le vaccin AstraZeneca dans l'UE, en cas de problème ne pouvant être résolu, elle pourrait aussi se contenter de publier un "avertissement supplémentaire", a-t-elle dit.

L'OMS a renouvelé jeudi son appel à continuer à utiliser ce vaccin AstraZeneca, sur lequel son Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale (GACVS) doit publier vendredi un avis.

Pendant que l'UE attend la décision de l'EMA, le Royaume-Uni a annoncé une réduction de ses approvisionnements en vaccins en avril, susceptible de ralentir sa campagne de vaccination, l'une des plus avancées au monde.

Selon les médias britanniques, le problème d'approvisionnement est dû à un retard de livraison de cinq millions de doses produites en Inde par le Serum Institute pour le laboratoire AstraZeneca.

La Commission européenne a de son côté annoncé qu'elle allait activer une procédure contractuelle pour résoudre le conflit avec AstraZeneca, dont les livraisons sont nettement inférieures aux chiffres prévus.

Graphique représentant les doses du vaccin AstraZeneca reçues (administrées ou non) par les pays de l'Union européenne et l'Islande, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au 17 mars ( AFP / )