Virus: Israël sort progressivement de son troisième confinement

Salons de coiffure rouverts, clients de retour dans des boutiques et marches qui peuvent s'étirer sur plus d'un kilomètre: Israël commence dimanche à sortir de son troisième confinement depuis le début de la pandémie de Covid-19 sur fond d'offensive de vaccinations.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le gouvernement a annoncé un allégement à partir de dimanche d'un confinement mis en place fin décembre pour juguler une nouvelle vague de contaminations, après celles du printemps et de la fin de l'été.

Dimanche matin, des commerces non essentiels ont par exemple pu rouvrir à Jérusalem, comme le salon de barbier d'Eli Aroas.

"J'ai informé mes clients que nous reprenions le travail (...) Les clients vont bientôt arriver et nous espérons que c'est la fin de cette saga", se réjouit ce barbier de 58 ans en attendant de pouvoir ressortir ses ciseaux et ses tondeuses.

Sarit Reouven, 49 ans, est elle venue dans le centre de Jérusalem pour acheter des chaussures, juste à temps pour le mariage de son fils, lundi.

"Cette réouverture, c'est vraiment une bonne chose. Il y a un vent d'optimisme (...) Je crois qu'on peut déjà entrevoir la fin de la crise", affirme-t-elle, espérant sortir de son "dernier confinement".

"La dernière année nous a appris des choses que nous n'aurions pas appris autrement, elle nous a renforcés (...) là, ça fait du bien, nous voyons enfin une sorte de retour à la routine", renchérit Yaakov Maman, jeune trentenaire vendeur de t-shirt.

- Offensive de vaccination -

Depuis la mi-décembre, à la faveur d'un accord avec le géant pharmaceutique américain Pfizer sur le partage de ses données médicales numérisées, Israël a vacciné plus de 3,4 millions de personnes (près de 40% de sa population), dont plus de deux millions ont déjà reçu une seconde dose.

Malgré les mesures de confinement et la campagne de vaccination, le mois de janvier a été le plus meurtrier depuis le début de la pandémie en Israël, avec plus de 1.000 décès.

D'après le dernier bilan du ministère de la Santé, le pays de neuf millions d'habitants a officiellement enregistré plus de 686.000 cas dont 5.074 décès.

L'Etat hébreu enregistre actuellement une moyenne d'environ 6.500 nouveaux cas par jour contre environ 8.000 à la mi-janvier, selon les chiffres officiels.

Comme le vaccin prend un certain temps avant d'être efficace, les autorités s'attendent à voir le nombre de cas, et surtout d'hospitalisations, diminuer dans les prochaines semaines.

"Les vaccins sont efficaces, ils nous permettent de sauver de nombreuses vies. Sortons prudemment du corona. Allez vous faire vacciner!", a lancé sur Twitter le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui avait déjà appelé ces derniers jours les personnes âgées de plus de 50 ans n'ayant pas encore été vaccinées à le faire.

- Ben Gourion ne répond plus! -

Depuis dimanche, les Israéliens peuvent se déplacer au-delà d'un kilomètre de leur domicile. Les réserves naturelles et parcs nationaux ont également annoncé la réouverture de leurs portes, tout comme les chambres d'hôtes, mais seulement aux familles nucléaires.

Les hôtels restent quant à eux fermés et les restaurants sont de nouveau autorisés à faire de la vente à emporter mais pas à servir leurs clients sur place.

Les vols internationaux, quasiment tous suspendus depuis le 24 janvier afin de limiter l'entrée de nouveaux variants du coronavirus, ne reprendront pas avant le 20 février à l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv, a annoncé vendredi le gouvernement, qui maintient aussi la fermeture des frontières terrestres.

La ministre des Transports, Miri Regev, a toutefois déclaré dimanche à la radio militaire que le gouvernement allait autoriser les Israéliens coincés hors du pays à revenir avec des avions spéciaux avant le 20 février.

Le cabinet doit enfin se réunir de nouveau dimanche pour décider de la suite des mesures de déconfinement, notamment en ce qui concerne le système scolaire, totalement fermé depuis plus d'un mois.

mib-as-gl/mdz