Virus en Chine : une deuxième ville en quarantaine, de nombreux aéroports en alerte

Le mystérieux virus parti de la ville chinoise de Wuhan inquiète désormais le monde entier. Pour faire face à cette menace qui a déjà contaminé plus de 570 personnes et fait 18 morts, les autorités de différents pays, à commencer bien évidemment par la Chine, ont pris des mesures. On fait le point.Le Nouvel An annulé à Pékin. La capitale chinoise, où résident plus de 20 millions d'habitants, a décidé ce jeudi d'annuler toutes les festivités prévues pour le passage à la nouvelle année. Le congé du Nouvel An démarre vendredi pour une semaine. Les Pékinois se rassemblent habituellement à cette occasion par centaines de milliers dans des parcs pour assister aux traditionnelles danses du lion et du dragon.La Cité interdite ferme ses portes. Le monument historique le plus célèbre de Chine va fermer jusqu'à nouvel ordre, a annoncé jeudi l'institution. L'ancien palais des empereurs fermera ses portes à compter de samedi « afin d'éviter des contaminations liées au rassemblement de visiteurs », a annoncé le musée dans un communiqué.Le port du masque obligatoire à Wuhan. La mairie a imposé le port du masque respiratoire, dans la ville de Wuhan. La plupart des habitants avaient de toute façon commencé à le porter depuis le début de la semaine. Le branle-bas de combat a commencé lorsqu'un scientifique chinois a admis que la transmission du virus pouvait se faire d'humain à humain et pas seulement de l'animal à l'homme.Une deuxième ville en quarantaine. Après Wuhan, une deuxième ville a été placée en quarantaine ce jeudi. La circulation des trains à Huanggang, une ville de 7,5 millions d'habitants située à 70 km à l'est de Wuhan, sera interrompue jusqu'à nouvel ordre en toute fin de journée, a annoncé la mairie. À Wuhan, où le coronavirus est apparu le mois dernier et où une décision similaire avait été prise mercredi, aucun avion ni train ne peut plus partir. Toutes les personnes décédées ont ...