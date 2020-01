Virus en Chine : fake news et spéculations en pleine propagation

Un virus de la famille du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), 18 morts et plus de 600 contaminations, deux villes du centre de la Chine placée en quarantaine et de nombreuses inconnues. Le coronavirus baptisé « 2019-nCoV », est au centre de toutes les inquiétudes depuis l'apparition des premiers cas en décembre à Wuhan. LIRE AUSSI > Virus chinois : cinq minutes pour comprendre l'épidémieEt faute d'éléments déterminant formellement son origine, ainsi que les conditions de sa propagation et la durée de sa période d'incubation, cette maladie potentiellement mortelle, qui se transmet par les voies respiratoires, est devenue la source de multiples spéculations et fake news. Le Parisien les passe au crible.La souche se serait « échappée » d'un laboratoire installé à WuhanPlusieurs utilisateurs de Twitter rappellent depuis quelques jours qu'un laboratoire étudiant les souches de virus dangereux a été installé dans la ville de Wuhan en 2017. Une coïncidence qui en laisse plus d'un perplexes. Berita tahun 2017. Di Wuhan ternyata terdapat lab biologi terlengkap di Tiongkok yang meneliti patogen-patogen paling berbahaya. Apakah ini kebetulan terkait recent event? https://t.co/xuEwo5Xncc-- Amir Karimuddin (@amirk) January 23, 2020 Certains évoquent même, sans apporter de preuve, que le virus se serait « échappé » de ce laboratoire.« Les animaux du marché de Wuhan sont mis en cause dans cette épidémie, ce que j'aurais aussi pu croire s'il n'y avait pas eu cette libération accidentelle d'agent pathogène dans le laboratoire de virologie de Wuhan le mois dernier », croit savoir un internaute qui se décrit comme un « analyste amateur des maladies infectieux », sans évidemment étayer ses dires. So the Wuhan outbreak is blaming marketplace animals for this virus...which would be my guess...if it wasn't for that accidental release of pathogen at the Wuhan virology lab last month.Primary host: bat, or ...