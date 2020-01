Virus en Chine : des sections de la Grande Muraille fermées

La Chine a confirmé ce vendredi un deuxième mort du nouveau coronavirus en dehors de la zone à l'épicentre de l'épidémie. Au total, 26 malades sont décédés.Morte à 1800 km de WuhanCette personne est morte dans le Heilongjiang (nord-est), une province frontalière de la Russie. Or, cette province est située à plus de 1 800 km à vol d'oiseau de Wuhan (centre), la ville de 11 millions d'habitants où ont été comptabilisés la grande majorité des cas de contamination et des décès dus au virus depuis décembre.Un autre cas avait été annoncé peu auparavant dans le Hebei, la province qui entoure Pékin. Il s'agissait d'un homme de 80 ans.Selon les autorités, les autres victimes âgées de 48 à 89 ans dans la province du Wuhan étaient déjà affaiblies en raison de maladies préexistantes.830 cas de contaminationPour l'heure, le nombre de cas de contamination confirmé atteint, selon les autorités, 830 cas. Cependant, le nombre de cas suspects dépasse le millier. Sur ces 830 cas, 177 sont jugés graves. En revanche, 34 patients considérés comme « guéris » ont pu quitter l'hôpital. VIDÉO. Coronavirus : un mystérieux virus né sur un marché inquiète la Chine 40 millions d'habitants confinésPour faire face à la propagation de l'épidémie, près d'une dizaine de villes chinoises étaient bouclées. Plus de 40 millions d'habitants sont désormais confinés dans 13 communes. Des sections de la Grande Muraille ferméesL'ensemble des manifestations pour le Nouvel an ont été annulées. Les autorités ont annoncé la fermeture de sections de la Grande Muraille. Le parc de Disneyland à Shangai va également fermer. Par ailleurs, la Chine a engagé la construction d'un hôpital de 25 000 m2 à Wuhan destiné à accueillir d'ici 10 jours un millier de patients victimes du coronavirus« Cette année, notre Nouvel an fait très peur », explique un chauffeur de taxi de Wuhan en ajoutant qu'il n'ose plus ...