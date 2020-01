Virus chinois : quels pays sont déjà touchés par l'épidémie

Le bilan du coronavirus s'élève ce jeudi à 18 morts, tous décédés en Chine. Mais les autorités ont signalé que le virus, qui se transmet par les voies respiratoires, pourrait « muter » et se propager plus facilement.La liste des pays qui ont annoncé des cas de maladie due au virus depuis sa propagation à partir de la ville de Wuhan, continue de s'allonger.Au total, près de 600 personnes ont été contaminées, essentiellement sur le territoire chinois, selon un dernier bilan. Tour d'horizon de la propagation du virus à travers le monde. LIRE AUSSI > Coronavirus : « Trouver l'origine du virus s'apparente à une enquête policière » ChineLe virus avait été repéré à la mi-décembre sur un marché de gros de produits de la mer à Wuhan. On ignore encore son origine exacte, mais sa période d'incubation serait d'environ 14 jours.Une soixantaine de cas de cette pneumonie inconnue avaient été signalés dans le mois, selon CNN. Des mesures d'isolement des patients ont été prises et un travail pour identifier l'origine des pneumonies a été entrepris.Depuis, la Chine a pris les grands moyens contre le virus, mettant de facto en quarantaine la métropole de Wuhan au cœur de l'épidémie ainsi que la ville voisine, Huanggang. Arabie saouditeUne infirmière indienne travaillant en Arabie saoudite a été testée positive au coronavirus chinois et hospitalisée dans ce pays, ont annoncé le 23 janvier les autorités de New Delhi. Corée du SudLe premier cas en Corée du Sud est celui d'une Chinoise de 35 ans arrivée le 19 janvier à Séoul en avion de Wuhan. Etats-UnisUn homme d'une trentaine d'années ayant séjourné dans la région de Wuhan a été hospitalisé à Everett, non loin de Seattle, où il était arrivé le 15 janvier, ont annoncé le 21 janvier les autorités.Il avait contacté de lui-même les services de santé le 19 janvier, après l'apparition de symptômes. JaponLe premier cas au Japon est celui ...