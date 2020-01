Virus chinois : le nombre de morts bondit à 80, des étrangers en attente d'évacuation

Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, était en visite lundi à Wuhan, ville épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus qui a déjà tué 80 personnes. Il s'agit de la première visite d'un très haut responsable du régime communiste dans la ville depuis le début de l'épidémie qui s'étend désormais à une dizaine de pays.Vingt-quatre morts supplémentaires en Chine. Le nombre de victimes de l'épidémie de pneumonie virale en Chine a bondi à 80 et 2 744 cas ont été confirmés dans le pays.Vingt-quatre morts supplémentaires ont été enregistrés dans la province de Hubei, épicentre de la contagion, mais aucun nouveau décès n'a été confirmé en dehors de cette région, a annoncé lundi le gouvernement central.« La capacité de propagation du virus s'est renforcée », ont déclaré la veille de hauts responsables sanitaires chinois, même s'il ne s'avère pas « aussi puissant que le Sras », un précédent coronavirus qui avait fait des centaines de morts au début des années 2000.La situation est « grave », a reconnu samedi soir le président Xi Jinping, avertissant que l'épidémie apparue en décembre à Wuhan dans le centre du pays « s'accélère ».La France et les Etats-Unis préparent l'évacuation de leurs ressortissants. L'épidémie a atteint l'Europe et l'Australie. Un cas présumé a été signalé au Canada. Les Etats-Unis, où cinq cas sont confirmés, ont annoncé organiser le départ de leur personnel diplomatique et de citoyens américains bloqués à Wuhan, espérant faire décoller un vol mardi.D'autres pays sont en communication avec Pékin pour évacuer leurs ressortissants. LIRE AUSSI > 2019-nCoV, coronavirus, épidémie... Le lexique pour tout comprendre du nouveau virusLa ministre française de la Santé Agnès Buzyn a annoncé dimanche que la France allait organiser « un rapatriement par voie aérienne directe » de ses ressortissants, et qu'une période de quarantaine ...