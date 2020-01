Virus chinois : cinq minutes pour comprendre l'épidémie

Il a déjà fait neuf morts et été contracté par des centaines de personnes, en majorité en Chine mais aussi au Japon, en Corée du Sud ou aux Etats-Unis. Le coronavirus apparu le mois dernier, encore mal connu, a poussé Pékin et d'autres pays à prendre des mesures pour enrayer sa propagation.Alors que la crainte d'une mutation du virus a été clairement exprimée par les autorités chinoises, l'Organisation mondiale de la Santé doit décider ce mercredi si elle décrète ou non la sixième « urgence de santé publique de portée internationale » de son histoire.Que sait-on sur ce virus ?Le « 2019-nCoV », nom donné par les chercheurs à ce virus, appartient à la famille des coronavirus. S'ils sont souvent bénins pour l'Homme, certains d'entre eux peuvent se révéler dangereux. Apparu en Chine, le Sras, virus avec lequel le 2019-nCoV partage de nombreux points communs sur le plan génétique, avait fait près de 800 morts en 2003. LIRE AUSSI > « Ici, tout le monde parle du virus » : entre le fantôme du Sras et les rumeurs en ligne, la psychose gagne en ChineEntraînant tous deux des maladies respiratoires, ils pourraient aussi avoir selon les chercheurs une période d'incubation comparable. Dans le cas du SRAS, elle est d'une durée maximale de deux semaines. Les symptômes du 2019-nCoV semblent en revanche moins inquiétants.D'autres incertitudes demeurent, notamment sur le degré de contagiosité du 2019-nCoV. La contamination d'humain à humain est cependant « avérée », comme l'a déclaré en début de semaine Zhiong Nanshan, un scientifique de la Commission nationale chinoise de la Santé. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), elle se fait par « contact étroit ».Comme a-t-il été transmis à l'Homme ?Les premiers cas ont été détectés en Chine il y a un peu plus d'un mois chez des personnes travaillant sur un marché de Wuhan, une ville située au cœur de la Chine et comptant pas moins de ...