Virus chinois : ces Français bloqués à Wuhan, ville fantôme depuis sa mise en quarantaine

Péages bloqués, gares et aéroports fermés, et des milliers de personnes enfermées dans une ville. Wuhan, touchée par l'épidémie de coronavirus, a été placée en quarantaine par les autorités depuis jeudi. Des expatriés français qui n'ont pas pu quitter l'agglomération nous racontent cette situation ubuesque, qu'ils craignent de voir perdurer.Amélie devait voyager dans les prochains jours. À Wuhan depuis 4 ans et demi pour ses études, la jeune fille a troqué ses vacances pour de longues journées chez elle en raison de la quarantaine. « Je passe mes journées chez moi à regarder des films, je n'ai rien d'autre à faire », raconte-t-elle, prise de court par la situation. « Il y a encore quelques jours, on ne s'attendait pas à ce que ça prenne de telles proportions », confie l'étudiante.« La seule information qui nous manque c'est combien de temps ça va durer »Si ses proches sont inquiets, Amélie, elle, s'en tient aux consignes pour éviter toute contamination. Elle a reçu des messages de prévention de son université, et même de son opérateur téléphonique. « Tout le monde porte des masques, je limite mes sorties au maximum, je ne sors que pour acheter des provisions », explique l'étudiante, qui décrit des rues vidées de ses habitants. « J'ai fait les courses hier, les gens se sont rués dans les supermarchés pour faire des provisions. Il n'y avait plus de viande et quasiment plus de légumes ». À défaut, Amélie s'est fournie en riz et en pâtes.Frédéric et Stéphanie ont eu plus de chance. Ils ont quitté Wuhan pour Shanghai il y a quinze jours. Soulagés d'être partis, ils ont néanmoins pour consigne de garder leurs masques chirurgicaux. « La période est particulière car nous démarrons les congés du nouvel an Chinois. Certains ont réussi à partir, d'autres non », rappelle Frédéric qui travaille chez Peugeot-PSA. Une de leur amie, Laetitia est ainsi restée coincée avec sa ...