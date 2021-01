Virus: Chez les indigènes du Brésil, les fausses informations devancent le vaccin

L'aide soignante Vanda Witoto (à d.), 32 ans, travaille dans une unité médicale de fortune à Manaus (Brésil), le 22 janvier 2021 ( AFP / MARCIO JAMES )

Vanda Witoto, première personne vaccinée de l'Amazonas, a reçu de nombreux appels de proches lui demandant si elle ne s'était pas "transformée en crocodile". Dans les villages indigènes de cet Etat du nord du Brésil, les fausses informations sont arrivées bien avant le vaccin contre le coronavirus.

Cela vient "d'un flot de fausses informations (...) émanant le plus souvent de groupes évangéliques", mais qui ont aussi "été lancées à Brasilia", explique à l'AFP le docteur Douglas Rodrigues. Il travaille auprès des indigènes d'Amazonie depuis cinq décennies.

Le président Jair Bolsonaro, qui n'a cessé de minimiser la pandémie dont le bilan s'élève à près de 218.000 morts au Brésil, n'avait pas hésité en décembre à lancer que le vaccin de Pfizer et BioNTech pouvait transformer les gens "en crocodile".

"Si tu deviens superman, si une femme commence à avoir de la barbe ou si un homme commence à parler avec une voix efféminée (...) c'est ton problème", avait-il ajouté.

Des propos qui ont atteint les villages indigènes.

Un soignant collecte un échantillon pour un test contre le Covid-19 dans un centre médical improvisé à Manaus (Brésil), le 22 janvier 2021.

"C'est vraiment préoccupant", dit le médecin. "On parle, on explique, et dans la plupart des cas on convainc les gens (de se faire vacciner, ndlr). Dans d'autres cas, il faut beaucoup de travail et cela retarde" la vaccination.

Beto Marubo, de l'Union des peuples indigènes de la vallée de Javarí, évoque "une attitude quasi négationniste" dans des villages de cet immense territoire autochtone qui jouxte le Pérou, dans l'ouest de l'Amazonas.

"Il y a ceux qui veulent se faire vacciner et les autres (...) qui refusent en disant que ce n'est pas sûr, répétant les propos du président Bolsonaro", rapporte Joao Voia, de l'ethnie Xokleng à Santa Catarina (sud).

"Nous allons dans nos villages pour réfuter tout cela", raconte Vanda Witoto à Manaus, la capitale de l'Amazonas, dont les hôpitaux sont submergés par une deuxième vague de pandémie.

Cette aide-soignante qui vient d'être vaccinée a mené des campagnes préventives dans une communauté de 3.000 indigènes, près de Manaus.

Vanda -ou dans sa langue "Derequine" ("fourmie courageuse")- répond aux proches qui l'interrogent sur sa vaccination : "Je ne suis pas un crocodile, je suis une fourmie courageuse".

Un patient prend un remède indigène dans un centre médical de fortune à Manaus (Brésil), le 22 janvier 2021.

Pour faire barrage aux fausses informations, les indigènes ont lancé sur les réseaux sociaux une campagne #vacinaParente (Vacinetoimonparent).

Douglas Rodrigues croit que malgré tout la campagne vaccinale se soldera par "un succès", comme les campagnes contre la rougeole, chez un peuple à l'immunité faible.

- "Politique génocidaire" -

Le Brésil comptait en 2010 quelque 900.000 indigènes (0,4% de sa population) et la priorité a été donnée, pour la vaccination contre le Covid-19, aux autochtones vivant dans des villages, au détriment de ceux des villes qui ont accès aux soins de santé urbains.

Vanda Witoto a été la première personne vaccinée de l'Amazonas, à Manaus (Brésil), le 18 janvier 2021.

"Le gouvernement pense que l'indigène des villes est moins indigène que celui des villages", déplore Beto Marubo.

En 11 mois de pandémie, 932 indigènes sont morts du coronavirus et plus de 46.000, de 161 ethnies différentes, ont été contaminés, selon la Coordination des peuples indigènes du Brésil (Apib).

Selon une étude de juillet dernier de l'Université de Pelotas, dans le Rio Grande do Sul, dans les villes, les indigènes ont cinq fois plus de risques d'être contaminés que les non-indigènes.

"Ils présentent davantage de risques, ils vivent dans la précarité", explique le docteur Rodrigues. "Leur exclusion des cas prioritaires s'explique par les préjugés contre les indigènes".

Au cours de l'Histoire, les indigènes ont été décimés par les maladies apportées de l'extérieur et s'alarment des effets de l'invasion de leurs terres par les prospecteurs illégaux, d'or notamment.

Lundi, des femmes indigènes ont tenu une réunion virtuelle sur la campagne de vaccination.

Des fossoyeurs transportent le cercueil d'une victime du Covid-19 dans le cimetière de Nossa Senhora Aparecida à Manaus (Brésil), le 22 janvier 2021.

Célia Xakriaba, une éducatrice du Minas Gerais, a ouvert le forum en déclarant: "Notre présence dérange", avant d'appeler à ne pas avoir peur du vaccin.

"Ce dont nous devons avoir peur, c'est d'être asphyxiés par la politique génocidaire du gouvernement Bolsonaro", a-t-elle dit.

Le cacique Raoni Matuktire, défenseur emblématique de la forêt amazonienne, a demandé la semaine dernière à la Cour pénale internationale d'enquêter pour "crimes contre l'humanité" contre le président brésilien Jair Bolsonaro, accusé de "persécuter" les peuples autochtones en détruisant leur habitat et en bafouant leurs droits fondamentaux.

