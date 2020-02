Virus: 900 morts, le président chinois pour des mesures "plus fortes"

Des employés reprennent le travail le 10 février 2020 à Shanghai ( AFP / NOEL CELIS )

Le bilan de l'épidémie à coronavirus s'est encore alourdi lundi en Chine, dépassant les 900 morts, tandis que le président Xi Jinping, le visage recouvert d'un masque de protection, a appelé à des mesures "plus fortes et décisives" contre la maladie.

Alors que l'épidémie apparue en décembre dans un marché de Wuhan (centre) a contaminé plus de 40.000 personnes selon un dernier bilan, le numéro un chinois s'est rendu dans un quartier résidentiel de Pékin pour assister aux efforts de lutte contre la contagion et visiter un hôpital.

Dans un long reportage diffusé au journal télévisé du soir, il a évoqué la situation à Wuhan, placée de facto en quarantaine depuis le 23 janvier, ainsi qu'une grande partie de sa province, le Hubei, où se comptent le plus grand nombre de victimes.

"L'épidémie au Hubei et à Wuhan reste très grave", a-t-il reconnu, appelant à prendre "des mesures plus fortes et décisives pour enrayer résolument l'élan de la contagion".

Son gouvernement a déjà pris des mesures radicales en interdisant à quelque 56 millions d'habitants du Hubei de quitter la province.

Mais le pouvoir a également été critiqué pour avoir tardé à réagir à l'épidémie et avoir même réprimandé des lanceurs d'alerte pour "propagation de rumeurs". La mort de l'un d'entre eux, un médecin de 34 ans décédé vendredi, a donné lieu à d'inhabituels appels à la liberté d'expression.

Sur les images diffusées par la télévision publique CCTV, M. Xi est apparu pour la première fois avec le visage recouvert d'un masque de protection, comme le fait désormais l'immense majorité de ses compatriotes.

Il s'est laissé prendre la température de l'avant-bras à l'aide d'un thermomètre électronique, un rituel désormais courant dans le pays à l'entrée des lieux publics.

On l'a vu ensuite discuter à distance respectable avec des habitants du quartier - masqués eux aussi.

- "Menace grave et imminente" -

Une rue commerçante habituellement très animée à Pékin le 10 février 2020 ( AFP / GREG BAKER )

Le nouveau coronavirus a fait 908 morts en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), selon le dernier bilan établi lundi par les autorités, confirmant une certaine stabilité dans la progression de l'épidémie.

Au cours des dernières 24 heures, 97 nouveaux décès ont été répertoriés en Chine continentale. Le pays a dénombré plus de 3.000 nouveaux cas de contamination.

Le virus a en outre tué deux personnes dans le monde, une aux Philippines et une autre à Hong Kong.

Ailleurs dans le monde, le gouvernement britannique a classé lundi le nouveau coronavirus en "menace grave et imminente pour la santé publique" et annoncé quatre nouveaux cas, portant à huit le nombre de personnes atteintes au Royaume-Uni.

Ce classement autorise Londres à prendre des mesures pour lutter contre la contagion. Dans ce cadre, les personnes atteintes de coronavirus peuvent être mises en quarantaine de force si elles constituent une menace pour la santé publique.

Les ministres européens de la Santé se réuniront en urgence jeudi à Bruxelles pour discuter de mesures coordonnées contre l'épidémie.

Cartes montrant la répartition des cas confirmés en Chine continentale et la production économique par secteur des provinces chinoises ( AFP / )

L'expansion du virus hors de Chine pourrait s'accroître avec la transmission de la maladie par des personnes n'ayant jamais voyagé dans ce pays, a prévenu dimanche le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Nous ne voyons peut-être que la partie émergée de l'iceberg", a averti Tedros Adhanom Ghebreyesus, alors qu'une "mission internationale d'experts" de l'OMS est attendue lundi en Chine.

- Métro à moitié vide -

En Chine même, la sortie du président Xi coïncide avec une timide reprise du travail lundi en dehors des régions sous quarantaine, même si les étudiants restent en vacances et que les entreprises sont incitées à laisser leurs employés travailler à domicile.

Un ouvrier au travail dans un chantier naval de Nantong, dans l'est de la Chine, le 10 février 2020 ( AFP / STR )

A Pékin comme à Shanghai, la circulation automobile connaissait un léger regain d'activité, même si les deux mégapoles restaient très loin de leurs embouteillages habituels.

Le métro de Pékin n'enregistrait que 50% de sa fréquentation normale pour un jour de semaine, selon les médias publics.

Les salariés qui reprenaient le travail le faisaient parfois la peur au ventre. "Nous sommes inquiets, c'est sûr", déclare à l'AFP un employé d'un salon de beauté désert dans un quartier d'affaires de la capitale.

"Si des clients se présentent, on leur prend la température, on leur propose du désinfectant et on leur demande de se laver les mains", explique-t-il.

Dans les bureaux, la mairie de Shanghai conseille d'éviter les regroupements de personnel en adoptant des horaires décalés, en évitant les repas entre collègues qui doivent conserver entre eux une distance d'au moins un mètre. Les systèmes d'aération par soufflerie doivent rester éteints.

Inflation en Chine ( AFP / )

Signe des difficultés économiques provoquées par le virus, Pékin a annoncé lundi un bond de plus de 20% des prix de l'alimentation en janvier.

Une flambée liée aux différents blocages routiers imposés dans l'ensemble du pays dans l'espoir d'endiguer l'épidémie.

A la télévision, Xi Jinping s'est voulu rassurant, affirmant que l'impact du virus serait "de courte durée".

Il a appelé à "faire très attention à la question du chômage" et à "éviter des licenciements à grande échelle".

Dans le monde, plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.

