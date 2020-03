Virus: 300 millions d'élèves sans école, la contagion gagne l'économie

Des élèves protégés par des masques dans une école à Secunderabad proche d' Hyderabad, le 4 mars 2020 ( AFP / NOAH SEELAM )

Près de 300 millions d'élèves dans le monde privés de classe et état d'urgence en Californie: l'épidémie de Covid-19 affole la planète et fait ses premières victimes au niveau économique.

L'Italie, premier foyer européen, qui a passé mercredi la barre des cent morts (107 morts pour 3.089 cas), a pris des mesures exceptionnelles: toutes les écoles et universités seront fermées à partir de jeudi et jusqu'au 15 mars.

La Corée du Sud, deuxième foyer de contaminations après la Chine (5.766 cas, dont 35 décès), les vacances ont été prolongées de trois semaines dans les écoles et les crèches.

Le Japon s'apprête à imposer la quarantaine aux personnes en provenance de Chine ou de Corée du Sud, selon la presse nippone. Tokyo a en outre annoncé le report d'une visite du président chinois Xi Jiping qui était prévue au printemps.

En Iran, où les autorités ont fait état de 15 nouveaux décès (92 morts au total, 2.922 cas), les établissements scolaires ont également été fermés, les événements culturels et sportifs suspendus et les heures de travail réduites dans les administrations.

La cour vide d'une école à Berlin, la Berlin Metropolitan School, le 3 mars 2020 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Du fait de l'épidémie, 13 pays ont été contraints de fermer toutes leurs écoles, affectant la scolarité de plus de 290 millions d'élèves dans le monde, selon l'Unesco, qui parle d'un "chiffre sans précédent".

L'organisation de l'Onu pour l'éducation et la culture rappelle qu'il y a tout juste deux semaines la Chine, où le virus est apparu en décembre, était l'unique pays à avoir fermé ses écoles.

- "Limiter l'impact" -

La Chine a franchi la barre des 3.000 morts avec 31 nouveaux décès enregistrés. Et le pays craint à présent de nouvelles contaminations d'individus de retour de l'étranger. Shanghai a fait état jeudi du cas d'un étudiant chinois rentré lundi d'Iran et infecté par le virus.

La quarantaine à laquelle Wuhan et sa province - épicentre de l'épidémie - sont soumises depuis fin janvier, ainsi que la limitation des voyages dans le pays, semblent porter leurs fruits: le nombre de nouveaux décès est à la baisse ces dernières semaines et plus de 50.000 personnes ont été guéries.

Une femme portant un masque de protection tire un caddie le 4 mars 2020 à Wuhan (Chine) ( AFP / STR )

Revers de la médaille, les mesures drastiques de confinement paralysent l'économie du géant asiatique et menacent par ricochet la croissance mondiale.

Sans pouvoir encore évaluer précisément les répercussions sur l'économie du coronavirus, le Fonds monétaire international (FMI) a confirmé que la croissance mondiale serait en 2020 "inférieure" à celle de 2019.

Victime collatérale du virus: la compagnie aérienne britannique Flybe a annoncé jeudi cesser ses activités "avec effet immédiat", plombée par une chute brutale du trafic aérien dans le monde. Placée en redressement judiciaire, la compagnie emploie quelque 2.000 salariés.

Aux Etats-Unis, où 11 morts ont été recensés, l'épidémie est désormais dans toutes les têtes et inquiète l'ensemble des secteurs d'activité, selon une étude de la Banque centrale américaine.

Des soldats sud-coréens en combinaison désinfectent une rue de Séoul pour tenter de freiner la propagation du virus, le 5 mars 2020 ( AFP / Jung Yeon-je )

Le Congrès a accepté de débloquer un budget de plus de 8 milliards de dollars pour endiguer l'épidémie.

La Californie a déclaré l'état d'urgence et un bateau de croisière, le Grand Princess, a été maintenu au large après la découverte d'un vingtaine de cas suspects cas parmi les quelque 2.500 passagers et membres d'équipage.

Le paquebot, qui se dirige vers San Francisco, appartient à la même compagnie que le Diamond Princess, le navire resté au large du Japon le mois dernier avec un total de 700 contaminations, dont six mortelles.

L'onde de choc commence à secouer l'activité automobile en Europe.

Les immatriculations de voitures neuves ont reculé de 11% en février en Allemagne, premier marché européen, et les commandes de 19%, selon les chiffres des constructeurs.

- Matches de foot à huis clos -

Le nouveau coronavirus affecte dorénavant tous les continents (sauf l'Antarctique) et perturbe la vie quotidienne dans un nombre croissant de pays.

Face au danger, les autorités annulent ou reportent tout événement ou rassemblement susceptible de propager la maladie.

Bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus au 4 mars à 17h00 GMT ( AFP / )

A Londres, les producteurs du nouveau James Bond, "No time to die" ("Mourir peut attendre") ont annoncé le report de sa sortie mondiale en novembre.

Les compétitions sportives sont également chamboulées: en Italie, toutes les rencontres, y compris les matches de football, devront se tenir à huis clos jusqu'au 3 avril.

Le sort de deux événements sportifs majeurs est en suspens: l'Euro de football (12 juin-12 juillet) et les Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août).

Des passagers avec des masques dans les transports en commun à Banda Aceh, le 5 mars 2020 ( AFP / CHAIDEER MAHYUDDIN )

Les rassemblements religieux sont également ciblés. L'Arabie saoudite a décidé de suspendre "temporairement" la Omra, le petit pèlerinage musulman entrepris tout au long de l'année.

En France, le sanctuaire de Lourdes, qui attire chaque année des millions de pèlerins catholiques, a annoncé qu'il fermait ses piscines, les bassins sacrés où environ 350.000 personnes s'immergent chaque année.

burx-sbr/bar/phv