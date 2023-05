Virgin Galactic annonce le retour de ses vols spatiaux "fin mai"

Le vol du vaisseau de Virgin Galactic vers l'espace le 11 juillet 2021 depuis Spaceport America, près de Truth and Consequences au Nouveau-Mexique ( AFP / Patrick T. FALLON )

L'entreprise de tourisme spatial Virgin Galactic a annoncé lundi le retour de ses vols dans l'espace, avec une mission fin mai transportant quatre employés de la société, et le début des vols commerciaux fin juin, après des années d'attente.

La mission Unity 25 aura lieu "à la fin mai", a déclaré l'entreprise fondée par le Britannique Richard Branson, qui avait lui-même embarqué à bord du dernier vol spatial en date, il y a quasiment deux ans (juillet 2021).

Depuis, la compagnie a réalisé des modifications sur son avion porteur et son vaisseau, destinées à améliorer les performances des engins et leur capacité à voler plus fréquemment.

Unity 25 constituera "la dernière évaluation du système spatial complet et de l'expérience vécue par les astronautes avant que le service de vols commerciaux n'ouvre à la fin juin", a affirmé Virgin Galactic.

Unity 25 doit être le cinquième vol atteignant l'espace (selon la définition de l'armée américaine, au-dessus des 80 kilomètres d'altitude).

Le voyage proposé n'offre que quelques minutes en apesanteur: un énorme avion porteur décolle d'une piste classique, puis largue en altitude le vaisseau, qui ressemble à un gros jet privé.

Celui-ci allume alors son moteur jusqu'à dépasser les 80 kilomètres d'altitude, avant de redescendre en planant, et d'atterrir sur la même piste.

Les vols ont lieu depuis la base de Spaceport America, dans le désert du Nouveau-Mexique.

L'équipage de Unity 25 sera composé de deux femmes et deux hommes: Beth Moses, (qui a déjà fait partie de deux précédents vols spatiaux), Jamila Gilbert, Chris Huie, et Luke Mays (qui a passé plusieurs années à former les astronautes à la Nasa).

Deux pilotes sont également aux commandes de l'avion porteur, et deux autres dans le vaisseau.

Le premier vol commercial, baptisé Galactic 01, se fera lui avec des passagers de l'Italian Air Force.

Le programme spatial de Virgin Galactic a subi des années de retard, notamment à cause d'un accident en 2014 qui avait provoqué la mort d'un pilote.

L'entreprise a déjà pré-vendu quelque 800 tickets pour l'espace: 600 entre 2005 et 2014, pour un prix compris entre 200.000 et 250.000 dollars, et 200 supplémentaires ces dernières années, pour 450.000 dollars l'unité.

Virgin Galactic est en concurrence avec la société du milliardaire Jeff Bezos, Blue Origin, qui propose elle aussi des vols suborbitaux courts et a déjà envoyé 32 personnes dans l'espace.

Mais depuis un accident en septembre 2022 lors d'un vol non habité, sa fusée est clouée au sol. Blue Origin a promis en mars de reprendre "bientôt" ses vols spatiaux.