Virgil Thérésin : "On n'a pas eu très peur face à l'Atlético"

Le 23 janvier 2019, Virgil Thérésin a vécu une soirée inoubliable lors de la qualification de son équipe de troisième division, la Cultural Leonesa, aux dépens de l'Atlético de Madrid pour le compte des seizièmes de finale de la Copa del Rey. Un joli coup, que le défenseur central français de 21 ans et ses coéquipiers comptent bien reproduire face à Valence ce mercredi en huitièmes.

" J'espère que Florent Balmont voudra bien me donner son maillot "

Lors du tour précédent, on a réussi à sortir Huesca et c'était déjà quelque chose d'incroyable. Mais, là, éliminer l'Atlético de Madrid, c'est la première fois que je vis un moment aussi fort. D'autant que l'on perdait 1-0, et que l'on a réussi à revenir avant la prolongation. Je vais m'en souvenir longtemps. Contre Huesca, il y avait du monde, mais là, le stade entierétait plein. Sur l'égalisation, j'étais juste derrière Julen Castañeda, prêt à récupérer le ballon au cas où ça revenait. Quand il a marqué, et qu'on est allé célébrer avec nos supporters, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que Dieu était avec nous. Rien ne pouvait nous arriver, on allait le faire.Je ne pense pas que c'était de la pression. J'étais plutôt content de leur montrer que je n'étais pas là pour rien. J'avais à cœur de prouver que j'avais le niveau pour aller plus haut. Et puis, je sortais d'un gros match face à Huesca et j'avais aussi besoin de confirmer, de me prouver à moi-même que j'étais capable de me mesurer à ce genre d'équipe. J'ai gagné en confiance grâce à cette qualification.