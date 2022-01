"Virer le virus et vivre la vie" : l'exécutif affiche son "optimisme" avec la levée des restrictions anti-Covid

Pass vaccinal à partir de lundi, début de levée des restrictions le 2 février et réouverture des discothèques deux semaines plus tard: Jean Castex a voulu déblayer le terrain, jeudi soir, manière aussi de sortir la campagne présidentielle du tout-sanitaire. Jean-Baptiste Lemoyne, lui, salue des annonces qui donne de la "visibilité".

Jean-Baptiste Lemoyne, le 12 janvier 2022, à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

"Nous sommes armés pour virer le virus et vivre la vie". Au lendemain des "perspectives" présentées par Jean Castex sur l'allègement des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, le ministre délégué au Tourisme et chargé des PME Jean-Baptiste Lemoyne s'est félicité du signe "d'espoir et d'optimisme" envoyé selon lui par le Premier ministre aux Français.

"Pour les Français, c'est un formidable d'espoir et d'optimisme qui va leur permettre de préparer leurs vacances de février dans de bonnes conditions", a t-il déclaré vendredi 21 janvier, à l'antenne de RMC/BFMTV , précisant que "les aides se poursuivent tant que les mesures contraignantes se poursuivent".

"Retrouver les établissements tels qu'on les avait auparavant"

Les discothèques, qui étaient fermées depuis le 10 décembre car considérées comme propices aux contaminations par le Covid-19, pourront rouvrir le 16 février, et les concerts debout pourront reprendre à cette date, selon les annonces de Jean Castex, faites jeudi 20 janvier.

Calendrier reprenant les mesures annoncées le 20 janvier par le gouvernement français sur l'entrée en vigueur du pass vaccinal et l'allègement progressif des restrictions ( AFP / )

Le mercredi 16 février, la consommation debout sera également à nouveau possible dans les bars. Elle avait été interdite à compter du 3 janvier.

"L'état d'esprit est de retrouver les établissements tels qu'on les avait auparavant", a commenté Jean-Baptiste Lemoyne, mettant en avant le pass vaccinal qui doit entrer en vigueur lundi 24 janvier.