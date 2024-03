information fournie par So Foot • 13/03/2024 à 20:05

Viré après son coup de boule, D'Aversa connaît son successeur sur le banc de Lecce

Lucas GOAT.

Deux jours après avoir éjecté de son banc Roberto D’Aversa, coupable ce week-end d’un coup de tête sur l’attaquant français du Hellas Vérone Thomas Henry, l’US Lecce a dévoilé le nom de son nouvel entraîneur : Luca Gotti. L’entraîneur de 56 ans, récemment passé par l’Udinese et le Spezia Calcio, devra redresser une équipe seizième de Serie A, et qui n’a plus goûté aux trois points depuis cinq rencontres.…

JB pour SOFOOT.com