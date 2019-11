Viols et agressions sexuelles : Lucie Lucas, héroïne de « Clem », brise le silence

Dans un long message publié samedi 23 novembre sur son compte Instagram, l'actrice Lucie Lucas a décidé de se livrer. Mis en ligne le jour où des dizaines de milliers de manifestants ont parcouru la France pour dénoncer les violences faites aux femmes, il liste les abus sexuels dont a été victime l'héroïne de la série Clem diffusée sur TF1.Lire aussi Grenelle des violences conjugales : des mesures très attenduesLa jeune femme commence par décrire des événements survenus dans sa petite enfance alors qu'elle jouait au football avec des garçons qui la « coinçaient quotidiennement dans les toilettes » et l'« obligeaient à garder leur langue dans [sa] bouche ». Elle a également dénoncé le comportement inapproprié de son professeur de théâtre, les regards insistants de son professeur de piscine et les remarques déplacées de son professeur de biologie.Des abus dans sa carrièreLucie Lucas a ensuite raconté le viol commis par l'un de ses amours de vacances : « J'aimais secrètement ce garçon de deux ans de plus que moi. Je n'ai pas aimé qu'il s'en aperçoive et me viole dans sa cave quand je pleurais toutes les larmes de mon corps en disant non mais que je ne criais pas ni ne me débattais pour épargner ma mère qui attendait dans sa voiture à quelques mètres de là que je finisse mes ?adieux romantiques?. »Dans ce post, la comédienne dénonce un second viol : « J'aimais tant ce petit copain mais je n'ai pas aimé qu'il me...