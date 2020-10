Violentes rafales et coupures d'électricité dans l'ouest pour la première tempête automnale

Vent fort à Quiberon le 1er octobre 2020 ( AFP / Loic VENANCE )

Une rafale à 186 km/h à Belle-Ile-en mer, une autre à 157 km/h à Groix: 80.000 personnes étaient privées d'électricité dans le Morbihan après le passage de la tempête Alex, qui a fait peu de dégâts, tandis que pluies et orages sévissaient aussi dans le Sud-Est.

Deux départements bretons restent placés en vigilance orange. Dans le Sud et l'Est, onze autres départements restaient en vigilance orange pour orages ou pluie et inondation et les Alpes-Maritimes ont été placées dans la nuit en vigilance rouge, en raison d'un risque d'inondation élevé.

Dans le Morbihan, "80.000 personnes sont actuellement privées d'électricité (...) sur la bande littorale et dans l'est du département", a annoncé la préfecture dans un communiqué à 05H00 du matin.

Ce département, jusqu'alors en vigilance rouge, est passé dans la nuit au niveau orange, puis jaune à 06H00.

Passage de la tempête Alex à Quiberon le 1er octobre 2020 ( AFP / Loic VENANCE )

"Aucune victime ni blessé n'est à déplorer dans le Morbihan", a souligné la préfecture. Les pompiers du département ont réalisé 210 interventions entre 22H00 et 05H00 du matin, selon la même source, "essentiellement pour des chutes d'arbres, des assèchements, des chutes d'objets, des fils électriques arrachés".

A Vannes, "200 à 300 m² de toiture" ont été arrachés au collège Notre-Dame de Ménimur, selon la préfecture.

En Loire-Atlantique, les pompiers ont réalisé 25 interventions depuis le début de la tempête, surtout pour des arbres.

Le vent, accompagné d'importantes précipitations, a frappé fort les régions Ouest et encore plus le Morbihan comme en témoignent les relevés de rafales dans la nuit: 186 km/h à Belle-Ile-en-Mer, 157 à l'île de Groix. Météo-France a également relevé 129 km/h à Cholet (Maine-et-Loire) et 116 km/h à Rennes.

"En Bretagne, les vents sont à la baisse et les précipitations perdurent avec parfois près de 50mm relevés", indiquait Météo-France dans son bulletin de 06H00, qui prévoit un "nouveau renforcement du vent" dans l'après-midi sur le Finistère avec des rafales de 100 à 120 km/h sur la moitié ouest du département" et des "pluies soutenues sur les Côtes d'Armor et le Finistère".

En prévision de cette première tempête d'automne, la préfecture du Morbihan avait notamment annoncé vendredi soir la "fermeture des établissements scolaires, d'enseignement supérieur et accueils de mineurs de l'ensemble du département" jusqu'à samedi, ainsi que l'interdiction des sentiers littoraux entre jeudi soir et samedi matin.

- Trains et liaison maritimes interrompus -

Les liaisons maritimes avec Belle-Ile, la plus grande île du Morbihan, sont suspendues vendredi, a annoncé la compagnie Océane qui assure ces traversées, précisant que ces perturbations pourraient se prolonger samedi matin.

La circulation des trains est également interrompue entre Quimper et Rennes jusqu'en fin de matinée et des perturbations importantes sont également à prévoir dans les Pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine, a indiqué la SNCF.

- Craintes d'inondations -

Des villes établies le long de rivières remontées par la marée, comme Morlaix, se sont efforcées jeudi soir de se protéger contre de possibles inondations lors de la marée haute de vendredi matin.

Plusieurs ponts avaient été interdits à la circulation, ou soumis à des restrictions de circulation, comme le pont Saint-Nazaire ou le pont de Cheviré à Nantes qui appartient au périphérique nantais. Ils ont rouvert tôt vendredi matin.

Par ailleurs, la ville de Nantes a annoncé la fermeture vendredi et jusqu'à nouvel ordre, de tous les parcs et jardins de la ville.

Dans le quart sud-est de la France, des précipitations orageuses, sans lien direct avec la tempête Alex, se poursuivent. Dans les Alpes-Maritimes, placées en alerte rouge "pluies-inondations", tous les établissements scolaires, de la crèche aux universités, seront fermés vendredi, a annoncé le préfet.

Onze autres départements restaient en vigilance orange, pour les risques d'inondations ou d'orages violents. Des cumuls de 200 à 250 mm de pluie sur 24 heures y sont attendus, selon Météo-France.

bur-mcl-aag/shu