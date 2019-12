Violences sexuelles : vingt-cinq ans d'accusations contre Woody Allen

Jeudi, Dylan Farrow, la fille adoptive du réalisateur, l'a de nouveau accusé de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle avait 7 ans.

Depuis vingt-cinq ans, des accusations d'agressions sexuelles planent sur le réalisateur américain Woody Allen, portées par sa fille adoptive, Dylan Farrow. Ces derniers jours, plusieurs actrices et acteurs ont dénoncé publiquement le cinéaste, déclarant regretter d'avoir travaillé avec lui. Rebecca Hall et Timothée Chalamet, qui jouent dans le prochain long-métrage de Woody Allen, A Rainy Day in New York, ont annoncé qu'ils allaient faire don de leur salaire à l'association Time's Up, nouvellement créée, qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles.

Ces prises de position font suite à la publication d'une lettre ouverte de Dylan Farrow, aujourd'hui âgée de 32 ans, dans le Los Angeles Times au début du mois de décembre 2017. Elle en appelle au monde du cinéma, demandant pourquoi le mouvement de libération de la parole lancé ces derniers mois contre les violences sexuelles semblait, pour l'instant, épargner son père adoptif.

« Pourquoi Harvey Weinstein [producteur américain accusé d'agressions sexuelles et de viols par de nombreuses femmes] et les autres célébrités accusées ont été exclues de Hollywood, alors qu'Allen a récemment signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec Amazon ? »

Elle dénonce l'ambivalence d'acteurs et d'actrices ayant condamné publiquement Harvey Weinstein, mais qui, interrogés sur le réalisateur de Manhattan, Annie Hall et Match Point, esquivent le sujet.

Quelles sont les accusations ?

