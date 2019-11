Violences sexuelles : Nicole Belloubet conseille à Adèle Haenel de « saisir la justice »

La garde des sceaux dit avoir été « choquée » par les propos de la comédienne, qui ne souhaite pas porter plainte contre le réalisateur Christophe Ruggia, jugeant que la justice « condamne si peu les agresseurs ».

Adèle Haenel « a tort de penser que la justice ne peut pas répondre » aux faits qu'elle dénonce. La ministre de la justice, Nicole Belloubet, a ainsi réagi, mercredi 6 novembre, au témoignage de la comédienne, qui a raconté à Mediapart avoir été victime d'attouchements et de harcèlement sexuels de la part du réalisateur Christophe Ruggia, alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans. Adèle Haenel avait confié à Mediapart ne pas souhaiter porter l'affaire devant la justice, laquelle « condamne si peu les agresseurs » et uniquement « un viol sur cent ». « La justice nous ignore, on ignore la justice », expliquait-elle.

Des propos qui ont fait réagir la ministre de la justice, interrogée sur France Inter :

« J'ai entendu ce qu'elle dit, j'ai trouvé évidemment que c'était très courageux. J'ai été choquée par ce qu'elle a dit sur la justice. (...) Moi, je pense qu'elle a tort de penser que la justice ne peut pas répondre à ce type de situations. Je pense au contraire qu'elle devrait saisir la justice, qui me semble être en capacité de prendre en compte ce type de situation. »

« Poser cette question à la justice »

« Nous essayons de faciliter le dépôt de preuves, a continué Mme Belloubet, notamment en permettant aux femmes de déposer plainte dans les hôpitaux, en permettant la plainte en ligne. »

« Je conseillerais à Adèle Haenel d'aller en justice », a insisté la ministre. « Il y a presque une nécessité, à partir de ce qu'elle a dit, de poser cette question à la justice pour que les choses soient traitées clairement et objectivement. Elle en sortira renforcée et la situation de la personne qui est mise en cause également. »

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr