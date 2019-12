Violences sexuelles dans les VTC : «J'ai déjà reçu 700 témoignages», confie Anna Toumazoff

Il y a un mois, Anna Toumazoff était une anonyme. Depuis, cette étudiante strasbourgeoise est devenue lanceuse d'alerte. Militante féministe, elle a vu sa vie changer le 17 novembre dernier, quand elle a rendu public le récit d'une étudiante de 22 ans qui lui avait confié avoir été victime d'une agression sexuelle par un chauffeur Uber. Quelques jours plus tard, son hashtag #Ubercestover devenait même un phénomène sur Internet. Sous cette bannière, des centaines de femmes ont, à leur tour, pu témoigner du calvaire que peut devenir une course en VTC. Avant d'être reçue ce mercredi par la secrétaire d'Etat aux droits des femmes Marlène Schiappa, la jeune femme s'est confiée au Parisien sur la genèse et l'avenir de ce mouvement spontané.Que s'est-il passé exactement le 17 novembre dernier ?Anna Toumazoff : J'ai un compte Instagram de vulgarisation féministe grâce auquel j'ai réussi à créer une certaine proximité avec mes abonnés. Le dimanche 17 novembre, une Strasbourgeoise, Noémie, m'a contactée : elle avait été victime il y a deux ans d'une agression dans un véhicule Uber, et, deux ans après, malgré la promesse de la plateforme de suspendre le chauffeur, une nouvelle victime venait de parler d'une agression similaire sur Twitter. Elle pensait donc que c'était un cas de récidive. Elle voulait que je rende cela public. Le mardi 19 novembre, j'ai donc fait une « story » pour exposer son cas. Dans la nuit qui suivait, je recevais deux nouveaux témoignages d'agression par le même chauffeur, à Strasbourg. Dans ma base d'abonnés, je me suis retrouvée avec quatre témoignages différents sur les agissements de cet homme ! Dans les jours qui ont suivi, mes abonnés se sont réunis pour interpeller Uber sur les réseaux sociaux. Mais au lieu de réagir, la plateforme a supprimé les commentaires ! J'ai alors proposé un hashtag #Ubercestover qui a immédiatement fonctionné sur les réseaux ...