Violences sexuelles dans le sport : qui est Didier Gailhaguet, pape décrié du patinage français ?

On reconnaît l'influence d'un homme à ceux à qui on le compare. Pour Didier Gailhaguet, ses contempteurs comme ses plus fidèles partisans nous amènent parmi les plus grands noms de l'Histoire de France. Mais de « petit Napoléon » à « Richelieu » en passant par « Talleyrand », tous les sobriquets dont on affuble le président de la Fédération française des sports de glace (FFSG) dessinent le portrait d'un homme puissant. Et d'un homme d'intrigues, au pouvoir depuis 1998, à l'exception d'un break contraint de 2004 à 2007.Mais depuis mercredi 29 janvier et le témoignage de l'ancienne championne de patinage Sarah Abitbol, qui accuse son ancien entraîneur de l'avoir violée quand elle était adolescente, l'ex-patineur est dans le collimateur de son ministère. En charge du portefeuille des Sports, Roxana Maracineanu l'a convoqué lundi pour qu'il s'explique sur cette affaire. Et dise ce qu'il savait des pratiques présumées de l'entraîneur Gilles Beyer, son ami, mis en cause par plusieurs ex-sportives.« Il savait tout, il l'a couvert », assure un ancien membre de la Fédération. « Il a confié des gamines à un prédateur », affirme un bon connaisseur de la FFSG et de ses dossiers. Qui le décrit comme un homme qui met « ses idées au service du mal. Dans cette fédé, il connaît tout sur tout le monde, il les tient tous par les c... C'est un pervers narcissique, égocentrique et manipulateur. Son truc, c'est de monter les gens les uns contre les autres puis de se poser en médiateur au milieu ».« Il est redoutable en période électorale »Le système Gailhaguet, comme le présentent ses détracteurs, a pourtant connu un brutal arrêt. Aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, il est accusé d'avoir fait pression sur une juge française, Marie-Reine Le Gougne, pour obtenir par ricochet les bonnes notes d'un homologue russe et offrir l'or aux Français Gwendal Peizerat et Marina Anissina. Les ...